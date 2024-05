Ramírez, de los elogios a Pier como medio "el que no lo entienda es que no sabe de fútbol" y un alegato al optimismo: "Tenemos todas las opciones"

Fue una de sus ruedas de prensa más contundentes de la temporada. Ramírez levantó el discurso y fue muy enérgico en sala de prensa tras el empate del Sporting de Gijón en el Stage Front Stadium del Espanyol. La comparecencia dejó mensajes para el optimismo. También para defender sus decisiones. Como la de Róber Pier de pivote: "El que no lo entienda, no sabe de fútbol".

Sus declaraciones.

Análisis del partido. "Queríamos dar otra imagen. Diás de mierda los pude tenerlo cualquiera. Queríamos borrar esa imagen.. Teníamos ganas de competir bien. Teníamos un rival con una plantilla de Primer ay demostrar que cuando somos un equipo podemos competir por todo"

¿Resultado justo? "Tuvimos ocasiones los dos. No se cual ha sido mas clara. Si la de ellos o las nuestra. Ha sido un partido de dos equipos grandes y valientes, que han ido a por el partido. El empate es justo. Pero me voy contento, por cómo hemos competido. Si somos capaces de conectar con ese Sporting e estos cuatro partidos que nos quedan….podemos merecer el play-off"

¿A qué sabe el empate? "Hay varias lecturas positivas. Seguir sumando, nos permite seguir enganchados. Ganar un average es importante. Y son 4 rivales de la zona alta. Y la capacidad del equipo de levantarse del palo de la semana pasada"

Insua vs Braithwaite. "Ha sido un duelo precioso. El otro día hablábamos después del partido que da igual estar largos o cortos, porque puedes estar lago y ganar duelos. Estando cortos, si no vas con determinación da igual como estes. No solo Pablo, que tenía enfrente al mejor jugador de la categoría. El partido de Guille Rosas es espectacular".

Aspecto mental. "Lo mental ahora es fundamental. Hay miedos, inseguridad, presión. Los que juegan son seres humanos, a veces se nos olvida. Son personas. Lo que hay dentro a veces es demasiado poderoso y nos bloquea".

¿Cómo se encontraarán a El Molinón? "Va a depender de nosotros lo que nos encontremos en El Molinón. Lo que trasmitamos desde el minuto 1. Nosotros seremos los que generemos ilusión o no. Sabiendo lo que le está pasando al Espanyol. Sabiendo que se viven momentos complicados, porque aparecen miedos y bloqueos"

Opciones de play-off. "Tenemos todas las opciones de meternos en play-off. Tenemos partidos contra rivales directos. La gente va a tropezar. Si hacemos nuestro trabajo y ganamos, vamos a merecer ese premio".

Binomio Guille Rosas y Hassan "No lo hemos visto por un tema de características y perfiles de unos y otros. Veníamos de un año de que el equipo sufría en transiciones y necesitábamos compensar eso. Yo no trato de hacer experimentos. Analizo el rendimiento e intento ayudar y dar herramientas para ser más fiable, y entendía que Pascanu podía ser ese tercer central que nos diese balance. Esa pareja tuvo al Sporting segundo. Tan mal no nos fue. Guille trabaja bien y merece más minutos"

Pier como medio. "El que no entienda que Pier juegue de mediocentro, es que no tiene ni idea. El mejor Pier de Levante fue de mediocentro. Aquí no se experimenta".