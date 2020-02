El cuerpo sin vida del exmarido de Belén Esteban fue localizado en la cama después de que no fuera a trabajar

Emma García, la presentadora de Viva la Vida en Telecinco, ha iniciado hoy el programa con una terrible noticia: el fallecimiento de Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban. Por el momento se desconocen los detalles pero no se conocía que el hombre padeciera ninguna enfermedad. Aurelio Manzano, periodista y amigo del ex marido de la princesa del pueblo, afirmó que la alarma saltó hoy cuando no fue a trabajar. "Era muy buena persona que no supo entender como moverse dentro de este medio que le vino muy grande", contó. Al parecer Fran Álvarez se encontraba en desintoxicación.

"Esto nos deja del todo descolocados. En cuanto sepamos algo lo diremos, por el momento es todo un misterio", afirmó la presentadora. Todos los que participaban en el debate se quedaron helados. "Lo que nos han dicho en el círculo de Fran es que hasta que la familia no empezar a saber lo sucedido que no podían decir nada", ahonda.

La última entrevista de Álvarez se la había concedido a su amigo Aurelio Manzano, periodista de Telecinco. "Los amigos están destrozados, a todo el mundo le ha pillado por sorpresa", comentaban en el programa poco antes de confirmar que la situación de Álvarez era complicada desde hacia tiempo.