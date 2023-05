Un turista de nacionalidad italiana, Alessio Di Chirico, luchador profesional de artes marciales mixtas y que está inscrito en la UFC, circuito profesional para deportistas extremos, fue detenido este lunes en Formentera por la Guardia Civil acusado de una agresión contra un conductor de un taxi de Formentera, Omar Bouhia, que casualmente es el número 14 de la lista de GxF, al Consell Insular. El detenido sigue en los calabozos el cuartel de la Guardia Civil y pasará mañana a disposición judicial.

Acompañado de su mujer y sus dos hijos, la familia llamó a un taxi desde un restaurante donde cenaron para dirigirse a un establecimiento hotelero de es Pujols. Al principio de la carrera la familia pidió al taxista poder viajar los cuatro pasajeros en la parte de atrás del vehículo, a lo que el conductor se negó por impedírselo la normativa de Tráfico. Entonces el padre se sentó en el asiento de delante.

Según el relato del círculo familiar de Omar, el hombre estuvo todo el trayecto increpando al taxistas e insistiendo en la negativa del conductor en dejarles viajar en los asientos traseros a los cuatro juntos.

Al llegar a su destino este profesional de las artes marciales, tras pagar la carrera y sin mediar palabra, la emprendió a puñetazos con el taxista causándole graves lesiones en la parte derecha de la cara. El Ib-Salut informó que ayer noche el agredido tuvo ser trasladado en helicóptero. Se trata de un varón de 32 años, residente en Formentera y sufre un traumatismo facial, como consecuencia de la agresión. Según la información de la familia los puñetazos lo provocaron una fractura de pómulo y lesiones en el globo ocular derechos en donde se le incrustaron cristales de las gafas que llevaba y que el agresor rompió. Otro de los relatos del círculo familiar apunta a que la mujer que iba detrás, intentó sacar al su marido del asiento para que dejara de golpear al conductor

Tanto el propietario de la licencia del taxi como el conductor han presentado denuncia ante la Guardia Civil que detuvo al hombre.

Imágenes de una cámara

La nota oficial de la Guardia Civil señala que a primera hora de la madrugada de este lunes, recibía el aviso de una agresión a un hombre en la localidad de es Pujols. Los agentes observaron a un varón de nacionalidad española, dijo que era taxista, que había sufrido la agresión de un cliente tras abonarle la carrera.

Los guardias civiles avisaron a los servicios médicos que evacuaron al herido al centro médico, y tras visionar las imágenes de una cámara del exterior del hotel donde habían ocurrido los hechos, pudieron constatar lo sucedido. Además de comprobar el comportamiento de la familia ante la agresión de este profesional del combate extremo.

El supuesto agresor que se alojaba en ese hotel fue inmediatamente detenido sin oponer ninguna resistencia.

La Asociación de taxistas de Formentera ha dado todo su apoyo al conductor a la vez que condenan la agresión.

Condena de GxF

Gent per Formentera (GxF) partido en el que Omar Bouhia ocupa el puesto número 14 ha emitido un comunicado de "enérgica condena". En el mismo este partido recuerda que "nuestro compañero Omar Bouhia ha sido agredido mientras trabajaba". Este partido le traslada toda la fuerza y desearle una rápida recuperación, a la vez que queremos condenar enérgicamente esa agresión".

GxF añade en el comunicado que "éste es un claro ejemplo del visitante que no queremos en nuestra isla, queremos personas respetuosas con nuestro entorno y con nuestra gente; no queremos ser esclavos de aquellos que vienen buscando el lujo pensando que porque pagan pueden hacer cualquier cosa". Este partido manifiesta que: "Queremos que todas aquellas personas que como Omar viven y trabajan en Formentera puedan hacerlo de forma libre y tranquila sin sufrir por su integridad, por eso seguiremos defendiendo un modelo de isla donde el lujo sea la tranquilidad de nuestro entorno y la proximidad de nuestro trato". "Digamos no a las agresiones y sí a los formenterenses ya las formentereras como Omar", concluyen.

Sa Unió condena

Por su parte la coalición de Sa Unió (PP-Compromís) también ha condenado la actuación violenta que se ha producido "contra un vecino de la isla que estaba realizando su trabajo".

Esta formación considera que "este tipo de acciones siempre son un camino equivocado y producen nuestro más profundo rechazo". También desean "la pronta recuperación de Omar Bouhia y que el agresor sea juzgado y condenado por sus acciones". "La violencia nunca puede salir gratis", concluyen.