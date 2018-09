Las (mejores) frases de Chicote con las que "alucinarás pepinillos"

Alberto Chicote vuelve a ponerse la chaquetilla esta noche para intentar salvar otro restaurante de las "poco hábiles" manos de sus gestores. Pesadilla en la Cocina sigue pisando fuerte en La Sexta. Y, sin duda, buena culpa de ello lo tiene el chef que es cara y alma máter del programa. Alberto Chicote es una estrella cocinada entre fogones y su personalidad ayuda a que su éxito sea rotundo ante las cámaras. Aunque a veces, a largo plazo, no haya conseguido lograr su objetivo de salvar un negocio o encauzarlo para que resista al paso del tiempo, nadie puede decir que no ponga empeño en ello y sude la gota gorda. No es para menos: se encuentra con todo tipo de aberraciones, como aquel restaurante madrileño que alardeaba de tener un premio de la mejor fabada del mundo y en realidad servía el manjar asturiano de lata de conserva (el llamado "fabadagate"), o el frustrante caso de Anou.



Chicote, en ebullición



Y nadie duda de que las partes que más gustan a los telespectadores de Pesadilla en la cocina son aquellas en las que Alberto Chicote alcanza el límite de su paciencia o se topa con tales desaguisados que saca toda la creatividad que tiene dentro en forma de originales expresiones para mostrar su enfado o describir el desastre que está viendo. Y entonces aparecen sus ya legendarias frases. Algunas han alcanzado la categoría de "míticas", como ese "Alucino pepinillos".

Es difícil encontrar personajes como Alberto Chicote, que, dentro de la espontaneidad, hallan la forma de ser originales en sus expresiones. Y cuya creatividad se agiganta en momentos de alta tensión. Los mismos momentos que se vivirán, seguro, esta noche en el capítulo que se emitirá en La Sexta. ¿Con qué frases nuevas nos deleitará el chef madrileño?



Las mejores frases de Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina



Muchos recordarán algunas frases de Chicote, otros retendrán en sus cabezas otras. Pues las hay para todos los gustos. Pero aquí va una colección de ellas para echarse unas risas. Sólo hay que imaginárselas siendo pronunciadas por el chef de Pesadilla en la cocina con su particular estilo y en un momento de máximo estrés.

-"Alucino pepinillos"

-"Esto está más duro que el martillo de Thor"

-"Tienes menos sangre que una zanahoria"

-"No me bebo yo eso ni harto whisky"

-"¿Te lo digo en una o en dos palabras? En una: mierda. Y en dos: puta mierda"

-"Tengo más miedo que el día de Halloween"

-"Esto no es gastornomía... Es balística"

-"Si vienen... El local no te lo cierran: ¡te lo incineran!"

-"Me pones de pastillas y no alucino tanto"

-"Voy a contar más camapanadas que en la Puerta del Sol"

-"Te quiero ver mover las manos como los magos"

-"Esa patata, ¿qué pinta ahí? ¿La tenemos conociendo mundo?"

-"Con este material se hacen las cajas negras de los aviones"

-"Eres más guarro que la potitos"

-"Se han equivocado. Me han traído la comida del perro"

-"Este plato no está bueno... Pero al menos no está frío"

-"Pim pam. Trucu trucu" (muy repetido en versión GIF)

- "¿Esto es fresco? Fresco del congelador"

-"Aquí cortaron las cabezas de la Revolución Francesa"