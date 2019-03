Esto es lo que cobra Kiko Rivera por minuto dentro de la casa de Gran Hermano Dúo

Si hay algo que llama la atención y que produce curiosidad cuando se habla de programas como Gran Hermano Dúo y otros de este estilo con personas conocidas eso es, sin duda, lo que cobran quienes se meten en la casa. Y los programas de Telecinco acaban de desvelar lo que ingresa Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja. Al parecer el DJ decidió entrar en la casa con su mujer y madre de sus dos hijos (Irene Rosales) a cambio de una importante cantidad de dinero con la que afrontar todas las deudas que tiene pendientes y que ascienden a casi medio millón de euros (entre promotores de espectáculos, bancos y hasta la hipoteca por su nuevo piso de lujo).

Rivera no quería entrar en la casa. De hecho ya tuvo una experiencia similar en la última edición de Gran Hermano VIP, que acabó abandonando sometido a una importante presión. Por eso no quería entrar a cambio de poco dinero. La cifra que desde Mediaset le pusieron delante a él y a su mujer le acabó convenciendo. Iban a cobrar 45.000 euros por semana. Haciendo una sencilla división se llega a la conclusión de que cobrarían 6.428 euros por día y 267 euros por hora. Esto es: 4,4 euros cada minuto por vivir dentro de una casa en la que poco más tienen que hacer que ser ellos mismos.

Gran Hermano Dúo no se más que una vuelta de tuerca inventada en cierta manera por Telecinco para prolongar el éxito de Gran Hermano VIP hasta que empiece su programa fetiche, el Supervivientes presentado por Jorge Javier Vázquez. La premisa era clara: un reality en el que hubiera polémica. Y las recetas estaban claras. Se metían varios famosos dentro de una misma casa con personas con las que habían mantenido una relación y que no habían acabado del todo bien.

Al parecer y según se ve estos días Kiko Rivera no lo está pasando del todo bien dentro de los muros de Guadalix. No en vano hace unos días (en este enlace lo puedes leer) habló con Antonio Tejado de su idea de irse de la casa y de como sería su vida después. Si no quiere abandonar lo va a tener difícil ya que por el momento no está nominado, lo que también le permite seguir sumando semanas y, por tanto, dinero para la cuenta corriente que aumenta en 45.000 euros por semana. Casi nada.