El zasca de Emma García a un colaborador habitual de Telecinco

Emma García ha vuelto a dar que hablar en su programa Viva la Vida de Telecinco. Durante la emisión de la tertulia de Supervivientes en la que esta tarde se analizaban las últimas noticias del reality de Telecinco que está a punto de acabar la presentadora hablaba de la supuesta infidelidad del novio de Dakota. En un momento determinado del debate la presentadora afirmó que el novio podía haber aprovechado que la chica en la isla estaba echándole de menos y siendo fiel para irse con otra. Ese comentario le hizo gracia a Diego Arrabal, uno de los comentaristas del programa. Y Emma se lo reprochó.

"¿Qué pasa que tú también lo has hecho, has aprovechado alguna ausencia para poner cuernos y por eso te hace gracia?", le espetó. Evidentemente el comentario al aludido no le hizo tanta gracia. La tertulia continuó después pero con un tono más serio.

Emma García había sido hasta hace apenas unos meses la presentadora de Mujeres y Hombres y Vicecersa, el programa de búsqueda de parejas de Cuatro. Pero Mediaset decidió dar un cambio a los dos formatos. En uno de ellos, el de las mañanas del segundo canal, situó a Toñi Moreno trasladando a García a las tardes del fin de semana en la principal cadena de Mediaset para conducir un programa en el que desde su llegada hay más corazón y menos historias humanas.

Dakota ha sido también una de las protagonistas del año en Supervivientes. Nada más entrar ya se sabía que iba a dar juego. No en vano se trataba de uno de los personajes que más problemas había dado durante la emisión del programa Hermano Mayor en Cuatro. Y no decepcionó. Sus enfrentamientos constantes con otros concursantes o incluso su vida fuera del formato de Telecinco hicieron que diera tanto juego que se convirtiera en una de las jugadoras favoritas para buena parte de la audiencia. Además daba mucho que hablar al resto de programas.

No hay que olvidar que en buena medida todo Telecinco (la mayor parte de los programas tanto a diario como los fines de semana) vive de que haya polémicas dentro del reality que además emite varias galas a la semana y un programa diario tanto en Telecinco como en Cuatro. Los dos principales canales de Mediaset van a notar un gran vacío en cuanto acabe todo en apenas unos días.