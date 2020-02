Sálvame, obligado a cambiar el programa tras desvelarse el secreto mejor guardado de Belén Esteban

A lo largo de la última semana Lidia Lozano ha sido la gran protagonista del programa Sálvame. Durante los programas de tarde de Mediaset se ha dudado en varias ocasiones de su profesionalidad y de su modo de hacer las cosas. Se ha dudado incluso de que conociera a tanta gente como decía conocer o de que las informaciones que hubiera dado sobre determinados famosos fueran del todo reales.

El debate dio para tanto que incluso hasta intervino Belén Esteban. La ex de Jesulín de Ubrique recordó uno de los momentos más importantes de su vida y, además, aprovechó para contar cosas de ese momento que hasta la fecha no había contado. "Esta señora ha dado noticias que en ocasiones han sido grandes exclusivas. Yo recuerdo que el día que anunció en Tómbola que yo estaba embarazada estaba en casa con el padre de mi hija viendo Titanic y de pronto ella lo contó en el programa de Telemadrid. No lo sabía nadie. Fue alucinante. Todos los Janeiro lo negaron al día siguiente y era verdad", relató la Esteban.

Y como le habían "caído" por todas partes Lozano aprovechó el capote que le echaba la colaboradora de Sálvame para reivindicar su trabajo. "La verdad es que con esa exclusiva yo podía haber ido a cualquier revista y haberla vendido por mucho dinero pero lo dije en el programa y hubo que cambiar toda la escaleta (la lista de temas diferentes que se va a tratar en un programa de televisión)", aseguró la actual colaboradora de Sálvame.

De hecho esta revelación de la Esteban hizo que se cambiara, al menos en parte, el tono que se había mantenido durante toda la semana de dura crítica hacia la colaboradora que durante años fue una de las estrellas del programa pero a la que ahora se califica en muchas ocasiones de "personaje". "El personaje al final se comió a la profesional", se llegó a decir esta semana en el programa de la Fábrica de la Tele.

Desde luego que trabajar en un programa como Sálvame no es nada fácil. De hecho la propia Belén Esteban reconocía ayer mismo que "esto es como venir al médico, sabes como entras pero no como sales". Lo cierto es que la ex de Jesulín hacía referencia a la situación que había estado viviendo a lo largo de los últimos días Lidia Lozano y que llegó al culmen ayer mismo cuando el programa prometió que a lo largo de la tarde.