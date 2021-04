La relación sentimental entre Can Yaman y Diletta Leotta puede haberse roto. Esa es una de las especulaciones de las fans del galán turco, que lleva varios días alejado de las redes sociales. Y es que ambos no comparten imágenes juntos desde hace más de dos semanas, cuando la periodista y presentadora colgó una instantánea en la que los dos posan en el sofá con un enorme huevo de chocolate que el galán turco regaló a la italiana.

Desde entonces, ni rastro de imágenes de los dos juntos. Y, lo que es peor, una espantada misteriosa de Can Yaman de redes sociales. Por eso, no son pocas las seguidoras que apuntan a que detrás de esa decisión pueda estar una ruptura amorosa.

Desde la última imagen juntos, Leotta ha colgado un total de ocho imágenes en su cuenta oficial de Instagram. En siete de ellas posa sola y en una aparece acompañada de sus amigas y disfrutando de una pizza con muy buena pinta. La ausencia del galán turco de las imágenes no hace sino alimentar los rumores de la fractura amorosa.

Ahora faltaría saber los porqués. Hay quien apunta en internet a que se trata de un fin amistoso de la relación. Que, simple y llanamente, se les acabó el amor; algo totalmente normal en cualquier pareja.

También hay quien cree que la ruptura se debe al ajetreo laboral de ambos. Por un lado, Can Yaman viaja continuamente en sus rodajes, mientras que Leotta lo hace también con frecuencia por su trabajo como periodista especializada en fútbol, lo que le hace recorrer con frecuencia Italia. Esa incompatibilidad de horarios y espacios puede haber apagado la llama amorosa de ambos.

No se descarta que pueda haber una tercera persona. Can Yaman y Leotta llevan vidas muy ajetreadas, y no es descartable que pudiese haber aparecido una nueva persona en sus vidas que les haya hecho distanciarse.

También hay quien piensa que siguen juntos y que la ausencia de Can Yaman en el perfil de Leotta atienda a una decisión exclusivamente personal del actor. En este sentido, también hay seguidoras que especulan con que el artista otomano esté preparando una nueva imagen para un rodaje y que no pueda mostrarse por motivos contractuales.

No obstante, hay quien no descarta que pueda deberse a problemas de salud de Can Yaman o a motivos religiosos, ya que la misteriosa desaparición del actor coincide con el inicio del Ramadán. Habrá que esperar a que finalice el mes de ayuno para descubrir si, efectivamente, Can Yaman se había ido solo durante un tiempo o ha abandonado las redes sociales para siempre.