Tal y como apuntaba el programa 'Socialité' este sábado, parece que Christian Gálvez tiene una nueva ilusión, Patricia Pardo, presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que también se divorció el pasado año. Una noticia que nos sorprendía porque nadie se esperaba esta nueva ilusión de rostros conocidos de la cadena y aunque todavía ninguno de ellos ha confirmado nada, sí que le hemos preguntado a Almudena Cid qué opina sobre esta información.

"Yo por el momento no tengo nada que decir" han sido las palabras de la actriz cuando le hemos preguntado por esta supuesta relación que salía este sábado a la luz. Una información que no sabemos si le habrá sorprendido o no, pero que desde luego no es un tema que le sea cómodo, ya que cuando le seguimos preguntando, guarda silencio y evita hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Almudena está centrada en su obra de teatro y no quiere pensar en nada más, de hecho, es un proyecto que le ha devuelto la ilusión en estos momentos tan complicados que está pasando desde su separación con el presentador de televisión. Y es que recordemos que era una de las parejas más duraderas del panorama nacional, siempre tan unidos, que cuando se filtró la noticia fue un auténtico 'boom'.

De esta manera, Almudena asegura que se quiere quedar al margen de todo lo que haga su expareja y no quiere dar ninguna opinión sobre esta información.