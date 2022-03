Se le acumulan los problemas a Anabel Pantoja. A su reciente separación matrimonial de Omar Sánchez tan solo unos meses después de su boda se une el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, ingresado en un hospital sevillano desde hace casi una semana.

Completamente rota y sin poder contener las lágrimas, la colaboradora ha hablado del complicado momento que está viviendo tanto a nivel personal como profesional. "Estoy dañada por un montón de cosas" confesaba, dejando claro que aunque no lo está pasando bien ahora mismo "lo más importante" para ella es la salud de su padre.

La influencer abandonó Gran Canaria para asentarse en Sevilla durante unos días y así estar cerca de su padre, que sigue recuperándose en casa tras recibir el alta hospitalaria el pasado jueves. Pero ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que regresar al hospital por un problema relacionado con su salud.

Pero los problemas no terminan para la influencer. Anabel Pantoja no ha podido acudir a su puesto de trabajo en Sálvame dado que ha tenido que acudir a Urgencias. "Ayer me tuve que ir a Urgencias porque tengo una faringitis aguda. Tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y tengo mal cuerpo, así que me voy a quedar aquí", explicaba Anabel desde la cama, tapada con un gorro y una manta y con la voz ronca. Además, la influencer informaba a sus seguidores que su intención era seguir en Sevilla durante unos días más porque operan el próximo jueves 17 de marzo a su madre, Mercedes Bernal, que es uno de los pilares más importantes de su vida. "Se nos junta todo, estamos ahora mismo como en un hospital. 'Hospital Central' se llamaría mi vida ahora mismo", declaraba a través de sus stories de Instagram.

Hace tan solo unos días, Anabel confesaba rota que "no estoy al cien por cien". "Tengo la cabeza perdida" ha admitido, reconociendo que su separación matrimonial - de la que, según apuntan algunos, se habría arrepentido y estaría pensando en dar una segunda oportunidad a Omar - y el ingreso hospitalario de Bernardo le han afectado tanto en su trabajo en televisión como en su faceta de influencer.

Un cúmulo de problemas a los que se une la presunta traición que habría sufrido de alguien del universo influencer, tal y como sostiene Jorge Javier Vázquez: "Creo que profesionalmente levantas muchas envidias y yo creo que se van a aprovechar ahora para intentar rebajar tu estatus en ese mundo".

Algo que la sevillana no está dispuesta a consentir: "No tengo certeza de que sea así, pero he bajado la guardia en estos días y no la pienso bajar. Cuando mi padre esté estable, vuelvo a la carga, en todos los sentidos, en todos los trabajos" ha avisado.