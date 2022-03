Ambos se conocieron en 'Secret Story' y casualidades de la vida, fue en el plató del mismo programa -aunque de diferente edición- donde evidenciaron a ojos de los espectadores sus primeras diferencias como pareja. Semanas más tarde, ya tenemos la confirmación de que los dos han decidido emprender caminos separados, hablamos de Cristina Porta y Luca Onestini.

"Estoy, no bien, simplemente aquí trabajando. No hubo despedida. Hay cosas que se pueden acabar bien, de forma elegante. Si quieres a alguien se pueden hacer las cosas mejor. Estoy dolida" comentaba Cristina Porta en plató esta noche sin poder evitar no emocionarse ante esta situación tan difícil que está viviendo.

El italiano lo hacía público hace unas horas en redes sociales, pero ella ha preferido dar la cara en el plató donde colabora: "No he dicho nada en las redes sociales, porque no me quiero meter en eso me parece infantil. Pero en esa casa le dije que nunca le haría daño aunque él me lo hiciera a mí. Y no se lo voy a hacer".

Cristina ha pedido que por favor se le respeta tanto a él, como a ella en estos duros momentos, aunque le ha mandado una indirecta: "A él no le puedo querer más pero tampoco me puedo querer ya menos a mí. Deseo que encuentre la felicidad que no he sabido darle y pido respeto por él, aunque el primero que me tiene que respetar es él". De esta manera, no cabe duda de que ya no hay marcha atrás.

Es el reality por el que apostó Telecinco para sustituir a Gran Hermano (la mecánica es la misma) pero los resultados no acompañaron. "La casa de los secretos" es un "reality" que funciona de la siguiente manera: los concursantes son confinados en una casa llamada "La casa de los secretos" sin el más mínimo contacto con el mundo exterior. Cada uno tiene que guardar un secreto mientras trata de descubrir los del resto de participantes. Por supuesto, la vivienda está plagada de cámaras para que la audiencia pueda seguir al más mínimo detalle el desarrollo del programa.

En su versión original, "la casa de los secretos" escondía precisamente eso, secretos: habitaciones ocultas de lo más variopintas. Desde una "cámara de la verdad" a la que se accedía desde un botón secreto hasta la "cueva del amor", con acceso desde la piscina, pasando por una "casa de los intrusos".

Otro factor que seguramente tendrá "La casa de los secretos" es lo que en la versión francesa del programa llamaron "La voz", algo así como el "súper" de toda la vida en "Gran Hermano", que dará órdenes a los participantes. En sus versiones europeas, cada vez que intervenía, comenzaba su frase con un "soy la voz" y las terminaba con un "esto es todo... por ahora".

En cuanto a los secretos ocultos, todos son de índole personal: orientación sexual, historias traumáticas de su pasado, situación sentimental...

Por supuesto, el ganador del programa se llevará un importante premio en metálico.

En cuanto a los datos de audiencia, el programa comenzó con gran éxito, acaparando cuotas por encima del 30%. Si bien, con el paso de las temporadas su popularidad fue decayendo. En la última edición firmó una media de "share" del 3,2%. De ahí que la cadena M6 decidiese guardar en un cajón este formato.

Hace días durante una de las últimas galas una de las expulsadas aseguró entre gritos que "el secreto para ganar este programa es comer, callar y dormir". Su comentario de estrategia fue más que aplaudido por el público que estaba presente en plató. Algunos espectadores incluso utilizaron las redes sociales para hablar del presunto tongo de un programa que, a su juicio, favorecería a unos concursantes frente a otros.