'Supervivientes: Conexión Honduras' llegó con fuerza a la noche del domingo. El reality de Telecinco, con Ion Aramendi estrenándose como presentador, anotó un potente 18,4% y 1.940.000 espectadores. De esta manera, le arrebató el liderazgo a 'Infiel' en Antena 3, que bajó a un 13,6% y 1.774.000 seguidores. Por su parte, 'La película de la semana' de La 1 con 0Asalto al poder (White House Down)' firmó un correcto 10,1% y 1.418.000 fieles. Buen dato también para 'Lo de Évole' en laSexta, que obtuvo un 9% y 1.347.000 espectadores con la entrevista a Julia Otero.

Ion Aramendi se ha estrenado en 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' con un éxito de audiencia y halagos del público, tal y como han manifestado en las redes sociales. Marta López Álamo ha sido una de las que han estado presentes en el plató para valorar los primeros días de Kiko Matamoros en Honduras. Momento en el que el presentador ha aprovechado para hacerle la pregunta bomba: "Marta, ¿tú estás preocupada por Mariana?".

La modelo ha respondido muy rotunda: "¿Yo? Que va, es amiga mía. Ella tiene su novio, está enamorada de él y hemos hablado antes de entrar". Aunque ella se muestra muy firme en sus palabras, Rosa Benito ha querido recordarle que "en la isla puede pasar de todo" y esto ha hecho reaccionar al plató.

La peor noche de Supervivientes

El programa no da tregua a sus concursantes y los Cayos Cochinos los reciben con lluvias y mucho viento. Pero las condiciones meteorológicas no han sido lo que más ha incomodado a los habitantes de Playa Royal y Playa Fatal, lo peor para ellos han sido: los ronquidos de sus compañeros.

La primera noche ha llegado cargada de lluvia y viento desagradable. Los concursantes de Playa Royal se han refugiado en la cabaña que han construido, pero no todos han estado contentos con el espacio que han recibido en el refugio. Kiko Matamoros han sido el primero en saltar cuando no le dejaban espacio para entrar en la cabaña: "Se me están hinchando las pelotas". Todos han intentado dormir juntos bajo el 'techo' de la construcción y el momento ha sido de más enfado que de ayuda.

Otro que no estaba muy contento con la distribución de la cabaña ha sido Juan Muñoz, al que, según él, han 'dejado fuera del tiesto': "Tengo medio cuerpo fuera y me estoy mojando". Además, no le ha gustado la actitud 'poco generosa' de Rubén Sánchez Montesinos con él. "Me estás clavando esto donde precisamente me duele, Rubén", decía Juan Muñoz, visiblemente molesto. "Pero si tienes todo ese trozo", le espetaba la pareja de Enrique del Pozo. "Gracias, Rubén", contestaba el cómico.

Pero lo que más ha molestado a los concursantes han sido los ronquidos que se escuchaban en toda la playa. Anabel Pantoja no puede más: "Yo no puedo dormir con una persona así, refiriéndose a los ronquidos de Juan Muñoz". "Mañana pido unos tapones", ha concluido.