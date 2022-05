Olga Moreno aparecía en portada de la revista Semana este miércoles hablando sobre su divorcio y de Antonio David Flores. Una entrevista en la que se sinceraba y declaraba cómo se sentía después de meses en silencio... y es que desde que salió de 'Supervivientes 2022' no habíamos vuelto a escuchar un testimonio de esta en los medios de comunicación.

“No me merezco lo que ha pasado”, suelta la exmujer de Antonio David, Olga Moreno, en una entrevista en exclusiva a Semana en la que habla de la ruptura matrimonial y demás cosas.

Después de ocho meses en silencio, Olga Moreno ha roto por sorpresa su silencio en la revista 'Semana' y, por primera vez ha hablado a corazón abierto de su ruptura con Antonio David Flores. Asegurando que nadie le va a amar como le ha amado ella, y reconociendo que se rompió cuando escuchó a su marido decir la palabra separación, la sevillana se dirige a Marta Riesco como "la otra" y desvela que continuó luchando por su matrimonio hasta que vio al padre de su hija Lola con la reportera.

Unos titulares que están dando mucho que hablar y sobre los que la actual novia de Antonio David se pronunciaba este martes por la noche, admitiendo su interés por leer la entrevista al completo pero intentando mantener la prudencia tras las primeras palabras de Olga tras su separación.

Una entrevista que ha tenido mucha repercusión, sobre todo en su familia. Rocío Flores aparecía en 'El programa de Ana Rosa' asegurando que le había decepcionado por las palabras que había dicho sobre su padre y por haberla ocultado la entrevista durante días... pero, ¿cómo está Olga en estos momentos?

Diríamos que bastante inquieta, al menos eso es lo que reflejan sus actos. Hemos pillado a Olga Moreno reunida con sus amigos para disfrutar, pero lo cierto es que en vez de atender la conversación de estos, la que fuera ganadora de 'Supervivientes 2022' atiende más su teléfono móvil y pasea de un lado a otro manteniendo una conversación en la que podemos verla bastante nerviosa.

¿Es que su entrevista en la revista ha supuesto un antes y un después con Rocío Flores? La hija del que fuera su marido es la única que mantenía esa relación íntima con ella, ya que Antonio David está más lejos que nunca desde que decidió marcharse con Marta Riesco.

En Viva la vida han desvelado que la persona con la que hablaba Olga Moreno era su madre y han transmitido la conversación que ha mantenido con ella. No me lo puede creer… Porque eso… Porque yo estoy harta de esto. Es que esto no puede ser. Es que lo hacen de una manera que yo no entiendo qué cojones. ¿Por qué cojones? Tengo que decirlo. Llámale y le dices que ‘mira, que no me conoce para hablar más”, comienza a decir Olga a la persona con la que habla, su madre.

“Que me parece, me parece una cosa ya… Que a la familia no le he hecho nada, y mucho menos a la otra. Pues basta…”, continúa diciendo Olga. Pero ¿a qué otra se refiere? La conversación continúa y la expareja de Antonio David está cada vez más enfadada. “Vamos, es que es súper indignante. No me parece bien, esto no son maneras”. “A Marta (Riesco) yo la respeté siempre. Y eso es malo, ¿vale? Mamá, pero que no me lo creo, no puedo… Es que no me lo puede creer, es que ¡vamos! Yo te digo que cuántas hay más. Te digo que no hay más, tú te crees… Esto es una pérdida de tiempo”, continúa Olga.