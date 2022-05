Supervivientes es uno de los programas más conocidos y seguidos de Telecinco. No en vano cada noche de gala reúne a cientos de miles de personas detrás de la pequeña pantalla. Hace meses que Telecinco cerró la nómina de este año de concursantes que en la isla están dando mucho de que hablar. Y no es para menos. Hay todo tipo de perfiles dentro de la isla. Algo que hace que se enganche mucha gente al programa pero que también crea fricciones. De hecho al fin y al cabo eso es lo que busca el formato de Telecinco. Hace unos días no obstante las redes sociales estallaban como nunca al empezar a conocerse ciertos favoritismos que muchos aseguran que tiene Kiko Matamoros. Hay quién dice incluso que se está produciendo un tongo para que quede en buen lugar.

Lo cierto es que si tiene favoritismos eso no se ve delante de las cámaras. Basta con comprobar cómo estaba los primeros días con las picaduras de los insectos para darse cuenta de que no le está tratando excesivamente bien la isla. Habrá que ver si todos estos que denuncian que se está produciendo un tongo tienen datos para corroborarlo. Pero no solo los concursantes son protagonistas del día a día del programa. La presentadora asturiana Lara Álvarez es uno de los rostros conocidos de nuestro país que más discreción tiene con su vida privada, sobre todo con sus relaciones sentimentales. La última información que conocíamos sobre su corazón es que estaba viviendo un momento muy dulce con Davide Rey, un compañero del programa 'Supervivientes', algo que anunciaba la revista ¡HOLA! pero lo cierto es que la misma publicación anunciaba hace unos días la ruptura entre ambos. Al parecer, Lara fue la persona que tomó la decisión de acabar con el vínculo sentimental en el mes de febrero... por lo que ahora disfruta de nuevo de la soltería. Y es que la presentadora de televisión es un alma libre que le gusta viajar, disfrutar de todas las experiencia vitales que tiene la opción de realizar y sobre todo, entregarse al máximo en su programa por excelencia: 'Supervivientes'. Lo cierto es que Lara cuenta con un ejército de seguidores que la siguen allá donde vayan, pero sobre todo, que la apoyan en todas las decisiones que toma y en todo lo que publica en sus redes sociales, aunque como bien decimos, no suele dar muchos detalles de su vida privada. Hoy, la periodista cumple 36 años y lo hace siendo una de las grandes profesionales de la comunicación y entretenimiento... alejada de todo, pero con un equipo con el que disfruta y se lleva de maravilla en Honduras, Lara celebrará un año más su cumpleaños en esas playas tan espectaculares.