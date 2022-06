Después de varias semanas de silencio absoluto, Kiko Rivera vuelve a la carga con una demoledora exclusiva en la revista 'Lecturas',' en la que principalmente arremete contra su hermano Francisco Rivera, de quien confiesa que no quiere saber nada, que no lo aguanta, que es prepotente, se cree superior a los demás y no quiere a nadie. Pero sus declaraciones no se quedan en atacar al torero, ya que tampoco se olvida de su madre, Isabel Pantoja - desconfiando de la depresión que padece - ni de Isa Pantoja, con la que lleva varios meses sin ningún tipo de relación.

Concretamente desde que filtró un audio de su hermana pidiendo auxilio tras una discusión con Asraf el pasado verano, y semanas después desveló en otra exclusiva - también en 'Lecturas' - que pegó a Chabelita en una ocasión, cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora.

Algo de lo que no tardó en arrepentirse, pidiendo públicamente perdón a la peruana. Unas disculpas que reitera en sus nuevas declaraciones, aunque deja claro que "Isa no quiere arreglar las cosas porque no le conviene". Y es que lejos de mostrarse conciliador con su hermana, Kiko insiste en que el episodio del intento de suicidio fue verdad aunque ella lo niegue, y además le advierte que mejor se quede callada y no le conteste.

Asegurando que su hermana se cree una estrella como Jennifer López, el Dj sostiene que ya le gustaría a Isa parecerse un poco a Irene y tener una cuarta parte de su elegancia, su saber estar y lo buena persona que es. Estas y otras declaraciones a las que la hija de Isabel Pantoja ha respondido hoy en 'El programa de Ana Rosa'.

"Mi hermano es una contradicción constante y no me puedo tomar en serio nada de lo que dice" ha señalado, asegurando que "hoy dice una cosa y mañana puede cambiar. En la propia entrevista se contradice porque dice que me quiere pedir perdón pero también me hace la advertencia de que mejor me quede callada". "No me fío de él y me estoy dando mi tiempo" ha añadido, dejando claro que por ese carácter cambiante no ha querido hablar con él en los últimos meses.

Molesta, Isa no entiende por qué Kiko le dice que mejor no metan a sus parejas cuando "él hizo una cosa que le recuerdo que es un delito", en referencia a su audio privado pidiendo ayuda tras una discusión con Asraf que su hermano filtró a 'Sálvame'.

Asegurando que ella nunca se ha metido con Irene, la colaboradora sí ha reiterado que cree que su hermano le haría caso en ciertas cosas si ella le hubiese parado los pies, evitando algunas de las demoledoras entrevistas que ha dado en los últimos tiempos. "No creo que tenga el poder absoluto porque mi hermano es muy impulsivo por sí solo, él tiene la última palabra pero creo que le puede convencer de que no haga algo mal" señala.

"Debería abrir la mente y ver que hay mas personas que su mujer, que somos su familia. Está mi madre, no ha ido a ver a mi abuela que tanto dice que la quería cuando estuvo agonizando. Mi madre ha estado con el juicio y lo pasó fatal y él no fue y solo escribió un texto porque la gente se le echaba encima" ha afirmado más dura que nunca contra Kiko.

En referencia a las declaraciones de su hermano dudando del delicado momento que está atravesando la artista, Isa afirma que "mi madre sí tiene depresión, pero Kiko hablar sin saber ni ir a verla. Mira si es frío que sabiendo que puede estar así no se acerca a verla. Al final quien queda mal es él solito". "Yo hago bien mi trabajo, pero eso no me convierte en peor persona o mentirosa" ha añadido.

"Él me llama Jennifer López y yo a él Daddy Yankee o Juan Magán" ha bromeado, antes de volver a cargar contra Irene, de la que ha admitido que se alegra de no parecerse como dice Kiko: "Yo no tendré ni una cuarta parte de la elegancia, ni el saber estar, pero estoy muy contenta de tener mucha dignidad y menos paciencia que Irene. Que ella no es que no quiera, es que no puede, porque a lo mejor a veces hay que darle un toque a mi hermano y no defenderle tanto públicamente". "Si lo vas a defender hay momentos en los que es mejor no decir nada porque tiene comentarios que se podía ahorrar" ha apuntado, en un inesperado dardo a su cuñada.