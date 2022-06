Sorpresa entre la audiencia este domingo al ver a Carlos Sobera al frente de 'Conexión Honduras' en sustitución de Ion Aramendi. ¿El motivo de la ausencia del nuevo presentador de 'Supervivientes'? Su positivo en Covid, que él mismo contaba durante su conexión por videollamada con su programa: "Han sido días complicados pero ya estoy saliendo" revelaba.

Un contagio en Coronavirus al que se sumaba el de su mujer, María Amores, que se encuentra en la recta final de su tercer embarazo, y el ingreso de urgencia de su hijo mayor, Ion, de 9 años, tras sufrir un shock anafiláctico a causa de un alimento que le dio alergia.

Afortunadamente todo quedó en un gran susto y ahora Ion ha reaparecido totalmente recuperado en la inauguración de las nuevas atracciones de agua del Parque Warner, donde nos ha contado cómo se encuentra y qué es lo que más ha echado de menos durante su enfermedad.

"A olvidarnos un poco del Covid que lo hemos dejado atrás y también el sustillo que tuvimos con el crío, que al final esto de las reacciones alérgicas es una liada importante..." señala, confesando que está que deseando que llegue el domingo para volver a presentar 'Conexión Honduras': "Tengo muchas ganas de volver, al final el tema del Covid me ha dejado sin la tele. Si tuviera un programa todos los días... pero es uno a la semana y encima no lo haces. Estoy que me subo por las paredes, con ganas de volver".

Según ha contado su esposa, María Amores en su cuenta de Instagram, uno de sus hijos tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital tras ingerir un bocadillo "que suele comer con frecuencia". “Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Entonces se empieza a poner como un tomate, los labios hinchados y granos. No podía casi ni respirar”. Sin embargo, todo parece haberse quedado en un susto, por lo que la familia de Aramendi puede estar tranquila.

El presentador donostiarra se ha sentido arropado por toda su audiencia, la cual pide su continuidad en la cadena de Mediaset.