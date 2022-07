El pasado fin de semana nos encontramos a muchos rostros conocidos en el Orgullo LGBT de Madrid 2022, disfrutando al máximo, pero sobre todo defendiendo los derechos de todo ese colectivo. El colaborador nos habló de todos los temas de actualidad y nos sorprendió haciendo unas confesiones sexuales que nunca habíamos escuchado.

Alonso Caparrós nos aseguraba que Isabel Pantoja era consciente de que, con su discurso, causaría debate a la hora de interpretar sus palabras: "creo que ella dijo una frase que es para debatir, para interpretar. El que quiera, puede pensar una cosa y el que no, la otra". Además, opinaba que si fue una declaración hacia el resto del colectivo y valora cómo fue recibida por el público: "desde mi punto de vista, fue una declaración, en todos los sentidos, pero respeto esa diferencia, que me parece maravilloso que esté el debate de si sí, o si no. Desde luego, es un icono, se ha convertido en un icono. Creo que, con todo lo que ha pasado con ella en este tiempo, el hecho de que esté ahí con esa acogida, tiene mucho significado".

Alonso Caparrós nos desvelaba que en la boda de Kike Calleja y Raquel Abad reinó la tranquilidad y no hubo ningún enfrentamiento entre los invitados: "visto de esa manera, a lo mejor hubo peloteo pero es verdad que fue una boda muy tranquila. Será porque a Kike le queremos mucho y le respetamos mucho pero todo transcurrió con muchísima tranquilidad".

Echó de menos la presencia de Miguel Frigenti, que no obtuvo invitación para entrar: "se lo curró y, encima, con el calor que hacía. ¿Viste cómo iba vestido? Le echó mucho mérito. Le eché de menos en la boda, a Miguelito lo quiero mucho, es un poco cabroncete a veces, pero lo quiero mucho".

El colaborador nos asegura que Kiko Matamoros se encuentra muy contento con su paso por el concurso y ahora se centrará en ponerse en forma de nuevo: "luego coincidí con él y me contó que está bien, que está muy contento, que es una experiencia durísima, que tiene mucho que recuperar porque se ha quedado consumido, pero le encontré de maravilla".

Alonso ha recordado con las cámaras de Europa Press cuando fue joven y tuvo relaciones con otros hombres, algo que no le disgustó pero ahora no se plantea tener más relaciones por respeto a su mujer: "bueno, más que relación, en mis tiempos jóvenes yo hacía mis clases de interpretación, tenía la menta más abierta y, como todo el mundo, hice mis pruebas" y añade: "Ya no, estoy casado y, sobre todo, porque lo haga con quien lo haga, hombre o mujer, mi mujer me mata".