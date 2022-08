Continúan las especulaciones en torno a la relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón. Kike Calleja ha confirmado que la ruptura ya es una realidad durante Sálvame, después del rumor que ha sido portada durante semanas desde la exclusiva de Kiko Hernández. El colaborador anunciaba así la noticia: "Ana María le ha dicho a una amiga que no aguanta más y que el matrimonio está roto", lo cual era corroborado por María Patiño, que aseguraba que Aldón estaba haciendo en ese momento una entrevista para ceder la exclusiva.

Por otro lado, Pipi Estrada ha revelado el estado actual de Ortega Cano, que sigue empeñado en huir de las cámaras y mostrarse fuerte y feliz: "Lleva unos días con tratamiento profesional". La decisión de la separación habría estado en manos de su mujer, ya que él le habría pedido permanecer juntos. Kiko Jiménez ha contribuido al sinfín de informaciones que no dejan de llegar al respecto con otra bomba: "Hay una mujer ahora mismo con la que Ortega Cano habla más que con su propia mujer". Con esta mujer que ha irrumpido en la historia, según el colaborador, el diestro se desahoga y le cuenta sus alegrías y penas y que, en definitiva, "le hace pasar el rato más ameno". "El rango de edad va entre los 40 y los 65", ha revelado Kiko Giménez, que solo añadía una pista más: "Sus iniciales son P. B.". El remate final ha venido cuando ha confirmado que, efectivamente, es conocida, de Madrid y conocida por varios de los colaboradores del programa.

"Me preocuparía que mi marido hable más con esta persona que conmigo", sentenciaba Jiménez, con respecto a cómo tendría que estar Ana María Aldón ante esta situación. Además, el colaborador afirmaba que piensa que en un futuro y un supuesto caso, podría ocupar el lugar de Ana María Aldón en el corazón de Ortega Cano. El torero había declarado ante la prensa de Sálvame: "Me vais a matar", cosa que no ha parecido gustarle a Kiko Jiménez, tras enterarse de que el diestro concederá una entrevista cobrando en la cadena de Mediaset. "Aclárate Ortega, ¿te vamos a matar o vas a participar?", indicó, lo que arrancó los aplausos del público.