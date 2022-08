La Que Se Avecina lleva reuniendo familias entorno a la televisión desde el estreno de su primera temporada en el año 2007. La serie reunió un elenco cuya gran parte salía de la serie original, Aquí No Hay Quien Viva, pero muchos de los actores fueron abandonando el barco a medida que avanzaban las temporadas. La trama general gira en torno a la vida de los habitantes de un bloque de viviendas (que, además, cambia de localización y escenario durante la próxima temporada), que conviven en el edificio, a la par que lidian con sus problemas diarios de manera cómica.

Muchos de los participantes de la serie dieron el salto a la fama tras su participación en LQSA. Fue el caso de Nacho Guerreros, que interpretaba a Coque, que en principio hacía labores de conserje en el edificio. Es de los pocos miembros originales del reparto que continúa en la temporada 13 y en 2017 hizo una revelación muy importante sobre su vida personal que hoy ha vuelto a salir a la luz. Su libro llevó por nombre "Yo también sufrí bullying" y tenía por objetivo concienciar al lector de las maneras para implicarse contra el acoso. "Este libro sale de una conversación con mi amiga Sara Brun hace muchos años donde yo le cuento que había sufrido acoso en 2013. Pertenezco a una generación donde no existía ni bullying", confesó en el año de su estreno en una entrevista con Risto Mejide en el programa "All you need is love… o no", en Telecinco. Estos dos "torturadores", como Guerreros los definió, fueron finalmente un impulso para que se lanzara a decirle a sus padres que quería ser actor.

Recientemente, el actor participó en Sábado Deluxe, donde se sinceró con Jorge Javier Vázquez aun más: "Cumplí los 14 durante ese año fatídico y por supuesto nunca se me olvidará". Nacho Guerreros opinó que "debieron ver en él una víctima fácil" y por eso fueron directamente a por él. Sus padres, sin embargo, no se dieron cuenta de nada durante ese año: "Nunca se lo dije a nadie", cuenta. De aquella horrible experiencia el actor supo sacar en claro algunas lecciones: “Te haces una coraza y te ayuda a reconocer que tipo de gente tienes enfrente”.