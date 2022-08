El Cazador se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de Televisión Española. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra.

Las lágrimas del presentador de El Cazador tras la dura confesión de uno de los concursantes Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores. Algunos de los participantes de cualquiera de estos programas que ponen a prueba el conocimiento general cuentan con historias dignas de ser contadas, como es el caso de Ismael, el único profesor universitario invidente. Ismael acudió al programa con un mensaje claro: "Hay que contribuir a lograr una especie de normalidad, de visibilizar ciertos problemas que tenemos algunos. Hay que luchar para transformar la sociedad para hacer la vida menos difícil a esta gente". El concursante recibía una enorme ovación del público tras sus palabras y el apoyo se trasladó también a las redes: "Ole por Ismael, que orgullo poder ver a gente así de poderosa en la tele, que haga ver que tener una "discapacidad" no nos hace ser diferentes, porque nadie se parece a otra persona salvo por el mero hecho de ser persona. Gracias"; "No hay barrera capaz de frenar las ganas de aprender. Enorme su ejemplo". Ole por Ismael, que orgullo poder ver a gente así de poderosa en la tele, que haga ver que tener una "discapacidad" no nos hace ser diferentes, porque nadie se parece a otra persona salvo por el mero hecho de ser persona. Gracias — alsanchez16 (@alsanchez161) 16 de agosto de 2022 No es el primer concursante que pasa por el programa y emociona, no solo al público, sino también al propio presentador, Rodrigo Vázquez. Eugenio en su presentación anunciaba tener principio de alzheimer. Su intención principal acudiendo a un programa con un requerimiento tan alto de conocimiento y memoria era animar a todas esas personas que creían que podían tenerlo a seguir luchando: "Esto es una enfermedad que se puede vencer". Vázquez no pudo contener la emoción y contestó al concursante: "Pues eres un ejemplo". Antes de proceder con su participación, añadió una frase más: "Cuando llegue, llegó. De momento hay que darle caña".