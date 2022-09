Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras sus vacaciones y lo ha hecho por todo lo alto ¡En avioneta! Belén Esteban le esperaba a pie de pista y el presentador ha pisado tierra como un auténtico explorador. De hecho, traía no solo las gafas de sol, el sombrero y la cantimplora, también un bastón de mando africano.

En plató, el presentador hizo un comentario sobre el maltrato animal que ha sido suscrito por compañeros y espectadores. Pero Alba Carrillo, colaboradora habitual de programas de Mediaset, ha querido contestar al presentador. "Sé que este tuit me va a costar caro y que luego vendrán las amenazas pero acabo de oír a Jorge Javier diciendo que a los animales no se les debe humillar en público por su dignidad, cosa que suscribo tajantemente , pero qué pasa con humillar a las personas en público?". sus palabras acumulan más de 1.000 retuits y más de 7.000 "me gusta"

Además, la modelo ha continuado en otro mensaje. "Él hizo una corrida de toros con mi madre el 23 de diciembre de 2021. Menoscabó su dignidad, humillándola públicamente y , ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, también a mi. Dignidad para todos los seres vivientes y sintientes. No lecciones de moral baratas".

Y no ha sido el único trabajador de Sálvame al que se ha dirigo estos días. La modelo y colaboradora ha hablado en su blog de Mediaset, 'No me tires del Carrillo', de las "siestas de Kiko Matamoros en el programa". "Tiene enjundia dormirse en el puesto del trabajo"-. "Tengo que decir una cosa a favor de Kiko: son muchas horas. Te dan de comer, te dan mucho de comer. Y es que todo el mundo se echa la mítica siesta española".