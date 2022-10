La mayoría de las bodas se quedan en el recuerdo de todos los asistentes y, cómo no, de los dos tortolitos que se juran amor eterno. En las ceremonias matrimoniales de personajes públicos, ocurre de igual forma, la única diferencia es que si son retransmitidas en directos o se imprimen en el papel couché, se hacen partícipes a todos los seguidores de la pareja.

En el top uno tenemos la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, celebrada hace justo un año en La Graciosa en compañía de la mayoría de sus seres queridos. La sobrinísima de Isabel Pantoja hacía su sueño realidad: se daba el 'Sí, quiero' con el gran amor de su vida en la isla que le había enamorado desde el primer día que la pisó... pero había algo que no sabía, meses más tardes todo ese amor se quedaría en el olvido.

A la boda asistieron grandes rostros conocidos de televisión como Raquel Bollo, Belén Esteban o Amor Romeira; también influencers de la talla de Susana Molina o José Obando; familiares como Isa Pantoja con Asraf Beno o Alma Cortés Bollo y multitud de personas anónimas a las cámaras.

Fue una ceremonia matrimonial con sonadas ausencias, ya que el día antes de que la colaboradora de televisión se diese el 'Sí, quiero' fallecía su abuela, Doña Ana, y esto hacía que Irene Rosales y su marido, Kiko Rivera, abandonasen la isla. A pesar de ser un gran golpe para Anabel, decidió seguir adelante y jurarse amor eterno con 'su negro'.

A pesar de cómo haya terminado el matrimonio, fue una boda de ensueño. En La Graciosa, un emocionado Omar esperaba en el altar a su futura esposa, que hacía su entrada triunfal luciendo un vestidazo con escote bustier. Los dos se juraron amor eterno después de que Mercedes, madre de la novia, e Isa Pantoja leyesen unos discursos de lo más emotivos.

La ceremonia fue por la tarde y la fiesta por la noche. Tras el enlace, todos los invitados se desplazaron para cenar y, acto seguido, celebrar el amor de los dos tortolitos por todo lo alto... quedándonos imágenes de ese momento para el recuerdo como una Belén Esteban dándolo todo en el baile o una Anabel interpretando canciones de su tía.

Un amor que, como ya sabemos, solamente duró varios meses más hasta que Anabel decidiese poner punto y final a su relación sentimental tras darse cuenta que no es lo que esperaba. En la actualidad, ambos han asegurado que tienen buena relación, pero no les hemos visto de nuevo juntos... y hasta no han firmado todavía su divorcio.