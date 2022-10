Mapi comenzó su emisión en verano y ha conseguido fidelizar a parte de la audiencia con su formato. La nueva apuesta de TVE consistía en un concurso para despertar la curiosidad de toda la familia mediante preguntas cotidianas planteadas a sus invitados. Estos participantes son figuras populares españolas que luchan por ganar el premio final, que donan a una asociación que ellos mismos eligen. A la figura virtual le acompaña Jandro como presentador, que inició este nuevo proyecto tras abandonar El Hormiguero.

El formato del programa, heredado de uno japonés, tenía como objetivo entretener a niños y adultos con preguntas que cualquiera se haría, sobre todo los más curiosos. Los primeros programas recibirán a figuras icónicas del país: Ana Obregón, La Mari de Chambao y el Sevilla; Leo Harlem, Raquel Revuelta y David Fernández; Raquel Sánchez Silva, Norma Ruiz y Paco Collado; Jaime Nava, Mariló Montero y Javier Castillo “Poty”.

Me dice mi madre que dentro de lo malo así la semana que viene tengo más tiempo para hacer los deberes 🫤 — Mapi (@MapiTVE) 8 de octubre de 2022

El programa ha dado sus últimos coletazos, ya que en un principio estaba planteado para entretener a toda la familia durante los meses de verano, aunque el público reclama que continúe en la parrilla televisiva. Mapi ha ganado popularidad no solo por sus polémicas en redes, sino por haberse ganado el cariño en parte de la audiencia de todas las edades.

Ahora, parece que RTVE ha decidido retirar este programa de su parrilla. El pasado jueves ya no se emitió el espacio par acceder espacio a Dúos increíbles, la nueva apuesta musical de la cadena pública. Ahora, un mensaje publicado en redes sociales por la propia 'Mapi' ha hecho saltar las alarmas. "Me dice mi madre que dentro de lo malo así la semana que viene tengo más tiempo para hacer los deberes". Un mensaje que ha hecho reaccionar a los fans del espacio: "vuelve a la tele". "Yo también ayudo lo que haga falta, pero que no nos dejen 7 días sin Mapi".