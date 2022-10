Loli, una de las caras habituales de 'Los Gipsy Kings' está atravesando un momento crítico por problemas de salud derivados de una operación reciente y realizada fuera de España. La mujer se encuentra actualmente ingresada y en estado muy grave en un hospital de Turquía tras someterse a una cirugía estética que complicó en quirófano.

Pedimos ayuda, may day, may day", solloza Joaquín Fernández Navarro, quien fue conocido como 'El Prestamista' en la popular serie Los Gipsy Kings, que se emitió en Cuatro hasta hace un año. Su desesperación ha hecho que se comunique con urgencia con Kiko Hernández para denunciar públicamente lo que ha ocurrido con su mujer, Loli: "Una tal Soraya, que es directora de marketing de una clínica privada de Turquía llamada Medistanbul, le ofreció un producto... una liposucción. Ahora he cogido un avión porque mi mujer está ingresada con líquido en los pulmones".

A través de Kiko Hernández, Joaquín, su marido, ha confirmado que viajaron al país para acudir a un centro en el que su mujer se iba a someter a una liposucción. Durante la intervención sufrió un percance que le ha hecho que se encuentre en una situación crítica. Según ha desvelado 'Sálvame' están a la espera de si consigue superar esta complicación de salud mientras se debate entre la vida y la muerte.

Joaquín está desesperado y quiere que el caso tome dominio público porque en el hospital donde está Loli no le dan respuestas: "Nadie habla inglés, ni alemán, ni francés... solo hablan turco. No puedo comunicarme. Nadie responde. Soraya no responde", solloza 'El Prestamista' en una videollamada con Kiko que hemos registrado en este vídeo para que su testimonio sea escuchado. "Quiero sacar a mi mujer de acá y trasladarla a otro hospital", exige desde hace días pero no obtiene respuestas.

En su charla con Kiko Hernández, Joaquín aseguró que quería difundir su historia para que "esto no le pase a ninguna otra mujer". "Estas clínicas de Turquía tienen que cerrar", exigió.

El público pudo conocer al matrimonio en las primeras temporadas del programa de Cuatro, en el año 2015. Los Fernández Navarro fueron caras habituales del formato, en el que apareci