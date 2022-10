Shakira lleva días publicando enigmáticos mensajes en sus redes sociales que han desatado la locura entre sus seguidores. Frases que ha ido compartiendo a cuenta gotas sin dar ningún tipo de explicación y que muchos han interpretado como dardos directos a Gerard Piqué, con el que sigue sin llegar a un acuerdo de separación 5 meses después de su mediática ruptura: "No fue culpa tuya..."; "Ni tampoco mía"; "Fue culpa de la motononía"; "Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría". La guinda a esta sucesión de mensajes que han revolucionado Twitter... un vídeo en el que se ve un corazón pisoteado en el suelo por un hombre.

Una estudiada campaña de marketing con la que Shakira ha anunciado el lanzamiento de su nueva canción, 'Monotonía', una colaboración con Ozuna que grabó en Barcelona hace varias semanas y que promete dar mucho pero que mucho que hablar.

Y es que si muchos ya vieron en 'Te felicito' un claro mensaje a Piqué - "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso" reza la canción - 'Monotonía' podría ser otra confesión a corazón abierto de lo que sufrió tras su ruptura con el futbolista.

Jordi Martín pidió permiso a Piqué para publicarlas: "Su contestación fue que le daba absolutamente igual" #Socialité606 https://t.co/BtHNuV8Kez — SOCIALITÉ (@socialitet5) 12 de octubre de 2022

Mientras tanto y a la espera del lanzamiento de su nuevo hit - que tendrá lugar el 19 de octubre - Shakira sigue volcada en sus hijos y este fin de semana se ha desplazado a Valencia para arropar a Milan en su último campeonato de béisbol. Demostrando que los pequeños también son lo más importante para él, también Piqué ha viajado hasta la capital del Turia, protagonizando un tenso encuentro con su ex, con la que no se dirigió la palabra en ningún momento.

A última hora de este domingo, la colombiana regresaba a Barcelona con sus hijos y con su hermano Tonino. Con look deportivo - pantalones cargo, camiseta con mensaje de Balenciaga, gorra y gafas de sol - Shakira lució la mejor de sus sonrisas, evitando sin embargo pronunciarse sobre los enigmáticos mensajes que ha compartido en redes sociales.

Toda una madraza, la cantante se deshizo en gestos de cariño tanto con Milan como con Sasha, a quienes abrazó cariñosamente, muy pendiente de que la presencia de las cámaras en la estación del AVE no afectase a sus pequeños, abrumados por la expectación mediática que despierta su madre a cada paso

"Para Shakira es un palo"

'Socialité' muestra las primeras imágenes de Clara Chía junto a los hijos de Gerard Piqué. El paparazzi Jordi Martin, autor de las fotografías, cuenta todos los detalles de unas instantáneas que no van a gustar a Shakira.

"Estas fotografías están tomadas en la Cardanya, en la casa familiar que tienen Gerard Piqué y Shakira", dice el paparazzi. Luego, Jordi Martin continúa dando más detalles sobre las imágenes: "Son tomadas en un prado, jugando a fútbol, donde se puede ver a Clara Chía jugando con los hijos de Gerard Piqué".

"Entiendo que estas imágenes a Shakira no le hacen tan feliz porque es un palo, ver la buena conexión que hay entre sus hijos y Clara", sentencia Jordi Martin a nuestro programa. Además, el paparazzi cuenta un dato muy importante sobre estas fotos: "Le he pedido permiso a Gerard Piqué, le pregunté 'oye, ¿te importa que estas fotos vean la luz o te pueden hacer daño?' y su contestación fue que le daba absolutamente igual".