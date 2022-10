Guapísima, con una inmensa sonrisa que hacía tiempo que no le veíamos y presumiendo de lo feliz que es al lado de Agustín Etienne. Olga Moreno se ha sentado por primera vez en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y, además de sincerarse sobre el gran momento personal que está viviendo al lado de su representante, ha confirmado por fin lo que llevaba semanas rumoréandose: su relación con Rocío Flores vive sus momentos más bajos.

"Estoy bien, tranquila, muy feliz. No quiero ponerle un título y decir la palabra enamorada pero en ello estoy. Estoy muy ilusionada y espero que esto dure toda la vida, he encontrado a una persona que me hace feliz" ha confesado sobre su incipiente historia de amor con el argentino que, como ha revelado, comenzó hace tan solo "mes y algo".

En esta nueva etapa de su vida en la que, por cierto, ha confirmado que sigue viviendo con David Flores la semana que le toca a la pequeña - "David y Lola siguen juntos. Son 22 años con él. David es feliz con su hermana, conmigo, y mientras pueda..." ha confesado - no todo es de color de rosas porque, como ha admitido, su relación con Rocío Flores atraviesa por uno de sus momentos más bajos.

"Nuestra relación no está en el mejor momento, pero quiero decir que Rocío se ha enterado de lo de Agustín dos semanas antes de que yo hiciese la revista, antes que mi hija, mi madre, mi familia, mis amigos* Creí conveniente que tenía q enterarse ella y es lo único que me pidió Agustín. La llamé, no me cogió el teléfono y le mandé un mensaje y ahí está el mensaje" ha confesado, intentando quitar hierro a su ruptura porque, como asegura, "no es la primera vez que Rocío se enfada conmigo, se ha enfadado más veces".

"Yo no hago daño a nadie. Llevo un año y pico separada. Qué más da que lleve un mes, dos o seis con Agustín..." ha añadido, confesando que además no comparte que Rocío haya roto su relación profesional con el que era su representante a raíz de enterarse de la reación: "No lo entiendo porque se ha portado muy bien con ella. Agustín la quiere mucho y ella quiere mucho a Agustín. Imagino que le cuesta más trabajo digerir mi relación después de lo que ha pasado con el padre, pero quien me quiere y me ve feliz tiene que estar feliz".

Sin embargo, Olga está convencida de que, a pesar de que ahora están más lejos que nunca, conseguirá arreglar las cosas con Rocío. "Le cuesta más digerir las cosas, pero nos queremos muchísimo y sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño y amor todo se arregla" ha asegurado, insistiendo en que no es la primera vez que la influencer se enfada con ella y que seguro que todo se puede recuperar.

La exmujer de Antonio David mandaba un mensaje a Ana Rosa, aseguraba que además de querer ver a la hija de Rocío Carrasco feliz, también le gustaría: "Espero verla trabajando aquí contigo, a tu lado". La presentadora del programa no dudaba en responder a Olga y afirmaba: "Eso está todavía en el aire, creo". Con sinceridad, Ana Rosa reconocía no estar al tanto del asunto: "Todavía no me han contado mucho, la verdad". Acto seguido la presentadora añadía más información sobre la reincorporación de Ro Flores: "Sé que como todo hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado".

Los presentadores de 'El programa de Ana Rosa' comentan la entrevista que ayer daba Olga Moreno en plató y donde opinaban sobre la actitud de Rocío Flores ante la nueva situación familiar. Parece que la hija de Antonio David no habría aceptado del todo la relación de la exmujer de su padre con el que era su representante Agustín Etienne. La nieta de Rocío Jurado estaría enfadada con Olga después de conocer la noticia

Joaquín Prat se mostraba muy crítico con la joven: "Olga se muestra conciliadora, amable y comprensiva, pero lo que no puede evitar Olga es que pensemos que Rocío Flores tiene un carácter difícil". Prat expresaba su incertidumbre ante la actitud de Rocío: "Una mujer adulta con su vida hecha y sus proyectos, ¿le molesta que Olga rehaga su vida con una persona tan cerca a ella?". Además el presentador defendía la figura de Agustín como representante de Flores: "Lo hemos visto, como ha cuidado Agustín a Rocío y como ha evitado que se meta en más líos que ella por su impulsividad iba a meterse". También defendía a Olga Moreno: "Sin olvidar que la otra parte de la pareja es Olga, quien ella define como su segunda madre". Joaquín hablaba muy claro ante la situación: "No puedo evitar pensar que esto le complica la vida a Rocío".

Por su parte, Ana Rosa, también, daba su opinión: "A lo mejor para Rocío son demasiadas perdidas". La presentadora defendía la postura de la ex de Antonio David. "Olga ha reaccionado como una madre, mientras que Rocío ha reaccionado como una adolescente".