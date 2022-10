Ana Rosa Quintana regresó a Telecinco con varias entrevistas muy esperadas. Tras confirmar la presencia en plató de José Ortega Cano, se anunció que un político nacional también acudiría al programa. Santiago Abascal se sentó con la presentadora para analizar toda la actualidad económica y social.

Las mañanas de Telecinco vuelven a ser de Ana Rosa Quintana. Casi doce meses después de apartarse de la televisión a causa de un cáncer de mama, la presentadora ha vuelto a tomar este lunes las riendas de su programa. "Les dije que nos veríamos pronto. Se me ha hecho un poco largo, pero buenos días", ha comenzado diciendo ante los espectadores.

Mirando a cámara y visiblemente emocionada por su reaparición ante las cámaras, Ana Rosa ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido durante el último año: "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes".

"Mis compañeros y personas que no conozco me han regalado sus oraciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", ha asegurado antes de poner el foco en su familia: "Sobre todo, muchísimo amor en mi casa. De mi marido, de mis hijos... Sin mis amigas, todo habría sido mucho más duro".

En su discurso también ha hecho referencia a las "miles de personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir": "No pienso guardarme nada, a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año".

Y hoy, los tertulianos se encontraban hablando sobre el tema del día. Rocío Carrasco aseguró que en el diario de su madre aparecía una frase que decía lo siguiente: "Son las ocho de la mañana y José (Ortega Cano) ya me ha pegado la primera hostia".

Discusión tras discusión, Paloma García Pelayo le preguntó al Conde Lequio sobre su opinión sobre el reality, a lo que este contestó con fuerza: "Yo no veo eso, no soy un masoca. No es normal que Rocío diga esto ahora después de asegurar que tenían tan buena relación", dijo visiblemente enfadado.