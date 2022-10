Guapísima, con una inmensa sonrisa que hacía tiempo que no le veíamos y presumiendo de lo feliz que es al lado de Agustín Etienne. Olga Moreno se ha sentado por primera vez en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y, además de sincerarse sobre el gran momento personal que está viviendo al lado de su representante, ha confirmado por fin lo que llevaba semanas rumoréandose: su relación con Rocío Flores vive sus momentos más bajos.

"Estoy bien, tranquila, muy feliz. No quiero ponerle un título y decir la palabra enamorada pero en ello estoy. Estoy muy ilusionada y espero que esto dure toda la vida, he encontrado a una persona que me hace feliz" ha confesado sobre su incipiente historia de amor con el argentino que, como ha revelado, comenzó hace tan solo "mes y algo".

"Agustín me ha ayudado muchísimo, he llorado muchísimo con él tras mi separación y no sé como está conmigo después de todas las cosas que le he contado. En mi vida me he fijado en él y de la noche a la mañana surgió la atracción" ha contado entre risas, desvelando que fue ella quien dio el primer paso al pedirle una cita a solas al que sin apenas darse cuenta se ha convertido en el hombre que le ha hecho recuperar la sonrisa y la ilusión. "Se involucra tanto contigo, es tan cariñoso, tan educado... a cualquier persona le encantaría Agustín" ha apuntado enamorada.

Y es que, como ha reconocido, le costó "mucho" superar la ruptura con Antonio David: "Es complicado, creía que no iba a salir de ahí pero estoy feliz. Yo creía que no me iba a enamorar en la vida, pero tampoco sabía que iba a salir de este bache tan duro". "No quería salir, no quería arreglarme, no quería hablar con nadie... Rocío, Agustín, mi cuñada Carmen fueron apoyos muy importantes, me han ayudado mucho a salir de este bache, y me levanté un día y me dije '¿me merezco estar así?' Y empecé a salir y a entrar, sin ganas, pero poquito a poco... Y ahora estoy feliz" ha admitido.

Con Antonio David su relación es, como asegura, "buena, cordial". "No le veo porque tenemos una semana cada uno a los niños, pero hablamos mucho". "Le deseo lo mejor, que sea muy feliz. Es el padre de mi hija y quiero que esté feliz. Se lo merece también" afirma.

Echando la vista atrás, Olga ha confesado que lo peor de su ruptura no fue que su marido se hubiese enamorado de otra mujer sino contarle a su hija Lola que sus papás se separaban. "Nunca en la vida pensé que me iba a separar. En mi mente la palabra separación nunca. Llevábamos tiempo regular pero no estaba en mi cabeza separarme. Yo seguí luchando una vez separada" ha reconocido, revelando que estuvo enamorada de Antonio David "hasta el día que salió la revista" (la portada del ex guardia civil con Marta Riesco).

Un momento durísimo que, asegura, ha superado completamente: "Quiero dejar el pasado atrás. Yo he sido muy feliz con mi marido pero ahora estoy feliz. Esto de la ilusión me ha ayudado muchísimo y quiero vivir el presente". Tanto es así que, por primera vez, Olga ha pronunciado la palabra divorcio, revelando que están "en ello". "Todavía no nos hemos divorciado pero es una etapa que tenemos que cerrar, pero es una cosa que no hemos hablado antes porque tampoco era algo que me corriese prisa. Sé que no voy a tener problemas con él y él no va a tenerlos conmigo" asegura.

En esta nueva etapa de su vida en la que, por cierto, ha confirmado que sigue viviendo con David Flores la semana que le toca a la pequeña - "David y Lola siguen juntos. Son 22 años con él. David es feliz con su hermana, conmigo, y mientras pueda..." ha confesado - no todo es de color de rosas porque, como ha admitido, su relación con Rocío Flores atraviesa por uno de sus momentos más bajos.

"Nuestra relación no está en el mejor momento, pero quiero decir que Rocío se ha enterado de lo de Agustín dos semanas antes de que yo hiciese la revista, antes que mi hija, mi madre, mi familia, mis amigos.. Creí conveniente que tenía q enterarse ella y es lo único que me pidió Agustín. La llamé, no me cogió el teléfono y le mandé un mensaje y ahí está el mensaje" ha confesado, intentando quitar hierro a su ruptura porque, como asegura, "no es la primera vez que Rocío se enfada conmigo, se ha enfadado más veces".

"Yo no hago daño a nadie. Llevo un año y pico separada. Qué más da que lleve un mes, dos o seis con Agustín..." ha añadido, confesando que además no comparte que Rocío haya roto su relación profesional con el que era su representante a raíz de enterarse de la reacción: "No lo entiendo porque se ha portado muy bien con ella. Agustín la quiere mucho y ella quiere mucho a Agustín. Imagino que le cuesta más trabajo digerir mi relación después de lo que ha pasado con el padre, pero quien me quiere y me ve feliz tiene que estar feliz".

Sin embargo, Olga está convencida de que, a pesar de que ahora están más lejos que nunca, conseguirá arreglar las cosas con Rocío. "Le cuesta más digerir las cosas, pero nos queremos muchísimo y sé que todo se va a arreglar. Cuando hay cariño y amor todo se arregla" ha asegurado, insistiendo en que no es la primera vez que la influencer se enfada con ella y que seguro que todo se puede recuperar.