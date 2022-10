En el ojo del huracán mediático desde que su hermano Íñigo Onieva y Tamara Falcó rompieron tras anunciar su compromiso matrimonial por una infidelidad del empresario, Alejandra Onieva ha hecho una excepción en su deseo de mantenerse alejada de los medios de comunicación y ha asistido a la gala 'Elle Cáncer Ball' aportando así su granito de arena a la lucha contra el cáncer.

Espectacular con un elegante vestido de gasa palabra de honor en rosa palo con apliques metalizados, la actriz ha roto su silencio y, por primera vez se ha sincerado acerca de lo dura que ha sido la presión mediática que tanto ella como su madre, Carolina Molas, han sufrido en el último mes a causa de la ruptura de Íñigo y la marquesa de Griñón.

"La prensa siempre me habréis tratado muy bien, pero es verdad que la cosa ha sido un poco excesiva" ha reconocido, pidiendo un poco de "espacio" para su familia en estos duros momentos e insistiendo en que se mantendrá en la misma postura de no hablar sobre la vida privada de su hermano: "¿Por qué no hablamos de lo que hemos venido hoy? Creo que es lo importante. Al final, esto son cosas que pasan desgraciadamente y es lo que hay. Eso tiene que ser entre ellos".

"Yo lo paso mal por mi madre y por eso os pido un poco de respeto. Tenemos ganas de que todo se calme" ha confesado, evitando pronunciarse sobre cómo se encuentra Íñigo o qué hay de cierto en que ha tenido un acercamiento con Tamara.

A pesar de la ruptura y de las declaraciones de la hija de Isabel Preysler sobre su hermano, Alejandra asegura que su 'excuñada' le sigue cayendo "bien" y le desea toda la felicidad del mundo aunque no sea al lado de Íñigo: "Yo quiero la felicidad de todos". "Que se zanje ya por favor" ha añadido.

En cuanto a su carrera de actriz - "estreno película el 25 de noviembre y terminé de rodar 'Las Pelotaris' para la plataforma de EEUU, hace tres semanas de rodar en Donosti" nos cuenta ilusionada - sus planes de instalarse en Estados Unidos han quedado aparcados por el momento por la ruptura de su hermano, ya que como desvela decidió quedarse en España para arropar al empresario.

Pero además de por Íñigo, Alejandra también ha sido noticia por los rumores de relación con Iker Casillas, que no ha dudado en desmentir una vez más. "Lo he negado, no sé de dónde os sacáis las cosas. Le conocí en un evento y ya está" ha explicado, sin confesar si el ex de Sara Carbonero le parece guapo: "Que luego cogéis y ponéis titulares, no".