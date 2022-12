Convertido en el absoluto protagonista de la actualidad rosa desde que Alba Carrillo confirmó su 'affaire' con él y reveló que habían mantenido relaciones íntimas en la casa de Marta López tras sus comentadísimos besos en la fiesta de Navidad de Unicorn, Jorge Pérez está 'desaparecido' y en silencio.

Para algunos, intentando conseguir el perdón de su mujer, Alicia Peña, y recuperar a su familia, y para otros aguardando el momento propicio para reaparecer si la oferta que recibe para contar su versión de su romance con la modelo le compensa económicamente.

Algo que no parece demasiado probable tras el burofax que sus abogados han enviado a diferentes medios de comunicación advirtiendo que tomarán medidas legales si se sigue hablando de la 'vida íntima y pasional' de Jorge, que ya habría tomado la decisión de demandar tanto a Alba como a Marta López por revelar lo que presuntamente sucedió en un domicilio privado, lo que atentaría contra su honor y su intimidad.

Sin embargo, Kiko Hernández anunciaba este martes en 'Sálvame' que el ex guardia civil no piensa dejar la televisión como se ha dicho en los últimos días y apuntaba a que ya habría fichado como colaborador del reality que Mediaset estrenará el próximo enero. Un reality en el que, se rumorea, participaría su mujer como concursante y en el que Jorge habría impuesto por contrato no hablar de su polémico 'affaire' con Alba.

Una información que no es cierta, como ha asegurado Ana Rosa Quintana en su programa: "Jorge no va a ser colaborador en el próximo reality ni tampoco va a participar su mujer" ha afirmado rotunda, sin entrar en detalles ni aclarar quién es su fuente para desmentir con tal contundencia el regreso del cántabro a televisión.

Sálvame recibe un burofax

Sálvame ha adelantado una noticia inquietante sobre las consecuencias de aquella entrevista. Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, hacen llegar un comunicado a ‘Sálvame’. Se trata de un texto legal que contiene una petición y una advertencia: piden que se deje de hablar de la vida íntima de Jorge y amenazan con tomar medidas legales penales.

Se trata de un burofax remitido a ‘Sálvame’ a través de los abogados del matrimonio: “Niegan y desmienten toda la información que se ha ido publicando en los medios, la versión de la propia Alba”, transmitía Natalia Lombardo desde el plató de ‘Sálvame’. También piden que se deje de hablar y valorar nada al respecto de la vida “pasional e íntima” de Jorge porque esto les está afectando mucho a sus derechos al honor y la imagen, no solo del exguardia civil, también del resto de su familia.

Lo que sí parece es que Jorge Pérez va a sacar tajada de todo este asunto tal y como ha confirmado Kiko Hernández en Sálvame. Según el colaborador de ‘Sálvame’, su siguiente paso va a estar lejos de los tribunales y será de nuevo en un plató de televisión: “Estoy este año muy relacionado con esa productora y me ha dicho que es participante de un reality de esta cadena”. No estaría como concursante pero sí “como colaborador” y habría puesta una condición por contrato: no hablar ni de él ni de su mujer, Alicia Peña.