Es evidente que no todo lo que se ve en televisión es realidad. Y menos en los "reality". Pese a ello, no deja de sorprender cuando algunos concursantes de estos programas de telerrealidad revelan que todo lo que sucede tras las cámaras es mentira.

La última en hacerlo ha sido una concursante de "La isla de las tentaciones", un programa de televisión español emitido por Mediaset España. Se trata de una adaptación del formato británico "Love Island", y consiste en un reality show en el que un grupo de hombres y mujeres solteros conviven en una isla tropical durante varias semanas. Los participantes tienen la oportunidad de conocer y ligar con otros solteros, y al final del programa pueden decidir si quieren continuar con su relación o buscar a otra persona.

Durante la estancia en la isla, los participantes son sometidos a pruebas y tentaciones para ver cómo reaccionan ante situaciones de tentación. Algunas de estas pruebas incluyen la llegada de nuevos solteros a la isla, citas románticas con otras personas, y eventos especiales donde los participantes pueden ganar premios.

El programa ha sido muy popular en España, y ha generado mucha controversia debido a la naturaleza del formato y a algunas de las acciones de los participantes. Muchos críticos han argumentado que el programa promueve estereotipos de género y relaciones tóxicas, mientras que otros lo ven como una forma divertida y entretenida de pasar el tiempo. Sea como sea, La isla de las tentaciones ha tenido un gran impacto en la cultura popular española y ha sido uno de los programas de televisión más vistos en el país en los últimos años.

Ahora, una de las concursantes de su quinta edición, Sara García, ha revelado los porqués de su expulsión., "Es tan triste...", decía en relación a los motivos por los que fue expulsada del programa, que acabó por resolver: "Me echaron porque no le era infiel a mi pareja, por eso me echaron. Es literal", dijo antes de acusar al programa: "Si supierais lo que hay detrás...".

Sara García, alicantina, acudió al programa con Manuel Úbeda, por entonces su novio, con el que llevaba ocho meses de relación. Aunque se fueron juntos del programa, tres meses después acabaron rompiendo su relación sentimental.