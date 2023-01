Risto Mejide se ha convertido en protagonista de la noche (para mal) por el mensaje que lanzó y que muchos calificaron de "pulla" a Cristina Pedroche y Ana Obregón. Montero comentaba que, en su caso, el 2023 le va a deparar "buenos momentos". "¿Ah, sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", ha contestado su compañero. Unas palabras que han enfado, y muchos, a multitud de usuarios que se han manifestado en las redes sociales.

Ana Obregón no se queda callada ante el desafortunado comentario de Risto Mejide durante las campanadas. La presentadora contestó este martes al comunicador en un post que subió en su cuenta oficial de Instagram: "En la vida no todo vale, Risto".

"En esta vida no todo vale @ristomejide

Tus comentarios machistas y repulsivos hacia @cristipedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen.

Duelen mucho.

Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie.

Ante tu falta de información te refresco la memoria , durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España.

Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito .

Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco.

Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a @cristipedroche dándole la enhorabuena por ser Mamá que es lo más bonito de esta vida . Y por supuesto al futuro Papá. ❤️Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas.👏👏👏

Y muchas gracias a @albacarrillooficial @cuestafrank y a todos los que los que habéis demostrado empatía con Cristina y conmigo".

Las redes llevan dos días criticando las palabras del publicista y hoy, Ana Obregón ha calificado en un comunicado de "ataques repulsivos a dos mujeres que duelen mucho". Tras este terremoto, Mejide ha reaccionado en 'Todo es mentira' pidiendo un perdón con muchos peros. "Me gusta asumir las polémicas cuando son mías. No me duelen prendas en pedir perdón. Perdón sin paliativos y sin matices", ha comenzado diciendo.

"En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo. Me sorprende toda la polémica que se está creando. Me sorprende que Ana no vea que esto no iba con ella. Mi comentario iba hacia los que nos ponen ahí. Esto va contra el mercado del morbo. Me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo en tv, hayas hecho público eso. Eso no es tele, es morbo. Hicimos muy poca audiencia, pero no fuimos las menos vistas, fuimos las quintas menos vistas. Puedes corregir tu post, Ana. Me sorprende que no hayas descolgado el teléfono. No le temo a la polémica pero no voy a consentir la injusticia. Sigo pensando lo mismo pero lamento este malentendido".