Un muerto y un herido de consideración es el balance del ataque perpetrado al final de la tarde de este miércoles por al menos un hombre con arma blanca en las iglesias de San Isidro, La Palma y Virgen de Europa, en Algeciras (Cádiz). El asesinado, Diego Valencia, era sacristán de la Iglesia de la Palma. El herido es el párroco de San Isidro, el salesiano Antonio Lucena, confirman fuentes policiales.

Un supuesto autor -que podría no haber actuado solo- está detenido por la Policía Nacional. No está documentado ni portaba papel alguno. Lo están interrogando para identificarlo y saber qué le ha movido a actuar así. Se trata de un magrebí de alrededor de 25 años, que portaba un machete de grandes dimensiones decorado con una calavera. Viste una chilaba oscura y llevaba en uno de sus bolsillos un rosario islámico que se le ha caído durante el forcejeo en la iglesia de La Palma.

El sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, atacado y herido en la iglesia de San Isidro de Algeciras (Cádiz) en la tarde del pasado miércoles, ha asegurado este viernes que se encuentra "físicamente dolorido" pero moralmente "muy tranquilo" y que su ánimo "está fuerte" y quiere ver "las cosas positivas de la vida".

El sacerdote, que fue dado de alta del hospital en la tarde del jueves, ha aparecido en un vídeo publicado por la comunidad salesiana de Algeciras y recogido por Europa Press. En él ha mostrado su agradecimiento a toda las personas que le han dado su apoyo y ha pedido que "recen por él" para conseguir "la fuerza suficiente" para seguir trabajando hasta ahora "con humildad y servicio".

"Me encuentro físicamente dolorido, lógico y normal porque todavía no han pasado ni 24 horas, y moralmente me encuentro muy tranquilo", ha expresado, asegurando que está "reflexionando" sobre lo que ha sucedido. "Mi ánimo está fuerte, no me quejo de mi estado de ánimo, quiero ver las cosas positivas de la vida", ha manifestado.

En su mensaje se ha unido al dolor de la familia del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, de quien ha dicho le unía "una muy buena amistad" y ha condenado todo tipo de violencia. También ha explicado que conoció la noticia de la muerte del sacristán por los médicos que lo han atendido durante su recuperación en el hospital.

En Espejo Públic, Susanna Griso ha hablado con José Marina, párroco de Nuestra Señora de La Palma. Una intervención que ha molestado a los usuarios de Twitter, independientemente del lado político. "Cuando un hombre mata a una mujer, solo un motivo "machismo" Cuando lo hace un inmigrante ilegal "a lomejor se enfadó porque fue a la iglesia a pedir ayuda y no la recibió "Susana Griso, (es real)". "Así es como blanquea Susana Griso en @antena3com al asesino magrebí de Algeciras: "Quizás fue allí a pedir comida y se enfadó porque no se la dieron." ¿Podemos decir ya que son una mafia mediática? ¿O todavía no?"