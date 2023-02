Mediaset España ha firmado la renovación del concurso ‘25 palabras’, cuyas nuevas entregas empezarán a grabarse en los próximos días.

Con una media desde su estreno del 8,6% de share y 850.000 espectadores, el programa que presenta Christian Gálvez en Telecinco de lunes a viernes (19:00h) experimenta una paulatina evolución al alza en su audiencia que le ha llevado a promediar su mejor dato de seguimiento en la última semana, con 912.000 espectadores. Además, destaca su buen rendimiento en target comercial (11,2%) y en los públicos de 25-44 años (12,1%) y 45-54 años (10,3%), tres segmentos en los que marca además el liderazgo de su franja de emisión.

Producido en colaboración con Fénix Media, ‘25 palabras’ es un concurso para todos los públicos en el que dos equipos formados por un concursante anónimo y dos famosos compiten en una divertida sucesión de juegos para averiguar palabras en la que el humor, el ingenio, la agilidad mental y la intuición son claves para hacerse con el triunfo y con el bote económico del programa.

El concurso, basado en un popular juego de mesa, se compone de tres rondas en su versión original. En la primera, a un miembro del equipo se le muestra una lista de cinco palabras que sus compañeros deben averiguar en un máximo de 45 segundos. El presentador les permite utilizar 23 palabras clave, pero solo puede participar el equipo que realice la oferta más baja. El ganador de la ronda se lleva 250 puntos.

En la segunda parte del juego, a los famosos se les enseñan cinco grupos de palabras divididas en distintos niveles de dificultad (las verdes valen 250 puntos, las amarillas 500 y las rojas 1.000). En esta ronda disponen de 45 segundos y no pueden utilizar más de 20 palabras para dar las pistas a sus compañeros. En este caso, quien gana se lleva además otros 1.000 puntos.

La prueba final la disputa el equipo campeón. Con las pistas de uno de los componentes del grupo, deben acertar 10 palabras con la ayuda de 25 palabras clave. Si aciertan todas las palabras en un minuto, el concursante se lleva el premio que está en juego.

El nombre de Christian Gálvez

en uno de los últimos programas, el presentador desvelaba su nombre real y el origen de este.o no solo me llamo Christian…”, comenzaba diciendo el presentador. “Mi madre es de la línea de la Concepción y estaba acostumbrada a ver a todos los ‘llanitos’ allí, a todos los ingleses… de hecho, yo me iba a llamar Paul, pero de repente escuchó Christian y le encantó”, cuenta Gálvez.

Pero el problema vino cuando el cura en el bautizó no dejó que el bebé se llamase Christian “porque no tenía santo”. Es entonces cuando sus padres tuvieron que recurrir a un nombre compuesto para poder incluir ese nombre. "Mi padre se llama Juan Carlos, así que con todo el lío, Carlos Christian".