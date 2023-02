Hace unos días conocíamos que la Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años de prisión y una multa de un millón de euros para Borja Thyssen y su mujer Blanca Cuesta por presuntamente defraudar a Hacienda 336.000 euros. El juicio se celebrará el próximo martes en los juzgados de lo Penal de la capital.

El representante del Ministerio Público les acusa de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. El escrito de acusación recuerda que el 26 de febrero de 2010 tuvo lugar la transmisión de las participaciones sociales de Cas Capetó (de la que era administra única Blanca Cuesta), en virtud de tres escrituras públicas de compraventa otorgadas por cada uno de los tres partícipes en la mencionada sociedad.

Europa Press ha podido preguntar a Borja y Blanca por esta polémica, pero lo cierto es que se muestran tranquilos ante su juicio con Hacienda. La pareja no ha explicado que le parece que la fiscalía pida para cada uno de ellos tres años de cárcel y que paguen una multa de un millón de euros.

En cuanto a la reveladora entrevista de su madre, Carmen Cervera, Borja guarda silencio al preguntarle si ha hablado con su madre, Tita Cervera, sobre sus últimas declaraciones en televisión en las que habló de su relación.

"Mi hijo, a los 19 años, se casó y cambió de vida. Lo he echado mucho de menos, hay muchos momentos de mi vida que me hubiera gustado tenerlo al lado. He sufrido mucho por él, pero la vida es así (...) Siempre ha esperado un cambio por parte de él, he intentado favorecerle mil veces, pero hay personas a su lado que lo impiden, que tienen otra mentalidad y no son como Borja ni como yo" reconocía refiriéndose a su nuera, aunque sin nombrarla en ningún momento.

De esta manera, Borja y Blanca se han dejado ver de lo más tranquilos saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital y, respondiendo con el más absoluto de los mutismos a las últimas declaraciones de la Baronesa con las que parece haber desenterrado el hacha de guerra con su hijo y su nuera