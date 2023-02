Todos lo intentaron en el mundo de la música tras salir vencedores de sus respectivas ediciones. Pero no todos han conseguido vivir de la música. De hecho algunos sobreviven lejos de los escenarios sin superar o aprovechar su paso por la academia. Y es que ganar Operación Triunfo parece sinónimo de éxito efímero. Rosa López es quizás la que mejor lo ha llevado y ni mucho menos se acerca al subcampeón de su edición David Bisbal. Repasamos la historia de los ocho primeros ganadores de Operación Triunfo, Amaia, la última vencedora, tiene por delante su carrera y el objetivo de tener más suerte que sus predecesores.

En 2006, Lorena Gómez, con 20 años. fue una de las que peor lo pasó tras su paso por Operación Triunfo y eso que se llevó el primer puesto por delante de Daniel Zueras y Leo Segarra. La cantante no tuvo suerte con su primer disco y encontró refugio en la televisión participando en dos programas junto con otros ex concursantes de Operación Triunfo en los que se cantaban éxitos españoles de todas las épocas. Lorena se marchó a Miami donde también probó fortuna como actriz. En 2016 el programa “Tu cara me suena” la rescató para España donde logró un gran éxito que le ha permitido retomar su carrera discográfica. Pero, precisamente en este texto venimos a hablar de Leo Segarra. El programa Socialité se ha puesto en contacto con él para ver qué ha sido de su vida en todos estos años.

Leo Segarra, tercer finalista de 'Operación triunfo 2006', ha concedido una entrevista exclusiva para 'Socialité' y nos ha contado cómo ha cambiado su vida durante estos quince años alejado de los medios de comunicación.

El que fuera uno de los integrantes de la academia más famosa de España, ha cambiado por completo de vida y ahora se dedica al mundo de las inversiones inmobiliarias.

Además, en este tiempo, Leo Segarra ha ejercido como docente en la Universidad de Valencia, aunque Leo reconoce que su mejor alumno es su hijo, un pequeño de apenas tres añitos apasionado de la música al que él: "Va a clases de piano y es súper bailongo".

Leo Segarra recuerda con especial cariño a sus compañeros de programa, con mención especial a Lorena Gómez, la ganadora de su edición. "Sí, estuvimos juntos, pero tampoco creo que sea un secreto".

Leo nos ha contado que los concursantes de 'Operación triunfo 2006' tienen un grupo de WhatsApp: "Seguimos con el grupo y algunos escriben mucho, siempre hay actividad".