La última batalla en la interminable guerra judicial que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro ya tiene vencedor. Y no es otro que el presentador, al que la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado inocente del presunto delito de acoso y amenazas denunciado por la venezolana en junio de 2022, después de que el padre de su hijo Alejandro interviniese telefónicamente en 'Viva la vida' para tacharla de "sinvergüenza", "jeta", "indigna", "farsante" o "repugnante".

La lucha legal de Ivonne Reyes y Pepe Navarro por la paternidad del hijo de la modelo venezolana ha sido un tema candente durante varios años. La disputa ha sido ampliamente publicitada, tanto en la televisión como en las revistas, con ambos lados intercambiando acusaciones duras. Sin embargo, parece que uno de sus conflictos ha llegado a su fin.

El pasado 14 de febrero, Reyes y Navarro se encontraron en el juzgado después de que ella lo demandara por injurias y violación de su derecho al honor. Dos semanas después, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó que el presentador es inocente de los cargos que se le atribuían. Para Navarro, esta resolución representa un gran avance.

Tras conocer la decisión judicial, Navarro criticó duramente la estrategia legal de Reyes, afirmando que "la instrumentación que hace esta señora de la justicia para beneficio propio no lleva a ningún sitio". También describió su demanda como "estúpida y tonta" y amenazó con tomar medidas legales duras debido a los cuatro años de insultos y descalificaciones por parte de Reyes, no solo hacia él, sino también hacia su familia.

Navarro instó al entorno de Reyes a hacerla reflexionar sobre su actitud, sugiriendo que si contara la verdad, le pagarían, como siempre ha buscado al hacer declaraciones sobre él, y podría vivir en paz. Además, Navarro envió un mensaje contundente: "Podría rehacer su mente y la de su familia".

La resolución del caso representa un paso adelante en la larga batalla legal entre Reyes y Navarro por la paternidad del hijo de la modelo venezolana. Respecto a su última derrota judicial, Ivonne afirma que "no estoy enfadada para nada" y confiesa que era algo que "se imaginaba": "Tampoco me esperaba otra cosa y para mí ha sido un avance y estoy agradecida de que se me haya hecho caso y las mujeres que estamos dentro de este mundo me podrán entender" confiesa, revelando que todavía no sabe si recurrirá la sentencia porque antes tiene que hablar con sus abogados.

A su lado, su apoyo incondicinal, su hijo Alejandro, que prefiere mantenerse al margen de su guerra contra Pepe: "Está en otro mood. Mi hijo está con cine, estudiando y, aparte, mi familia, mi vida y mi mundo. Estoy apoyada por mi gente y por la justicia. Tarde pero está".

Ahora que están tan de moda las docuseries, ¿se plantea Ivonne hacer una contando su historia? Como ironiza, "daría para muchas cosas y será como 'Lo que el viento se llevó', pero la verdad es que lo que me interesa es, primero, la parte legal, siempre, y que se haga justicia divina y terrenal".