Nacho Vidal es un actor y director español de películas para adultos que ha tenido una carrera muy exitosa en la industria del entretenimiento para adultos. Nacido en 1973 en Valencia, Nacho Vidal comenzó su carrera en el mundo del cine para adultos a la edad de 21 años y rápidamente se convirtió en uno de los actores más populares de la industria.

Vidal es conocido por su estilo único y apasionado de actuación, que lo ha llevado a protagonizar algunas de las películas más populares de la industria. También ha trabajado como director y productor de películas para adultos, y ha ganado varios premios por su trabajo en la industria.

Además de su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, Nacho Vidal también ha incursionado en otros campos, como la música y el arte. En 2009, lanzó su primer álbum, "Nacho Vidal Experience", que incluía una variedad de géneros musicales, desde el hip-hop hasta la música electrónica. También ha realizado varias exposiciones de arte, en las que ha presentado sus obras de arte contemporáneo.

Sin embargo, a pesar de su éxito en la industria del entretenimiento para adultos y su incursión en otros campos, la carrera de Nacho Vidal ha estado marcada por algunos episodios controversiales. En 2019, Vidal fue detenido en relación con la muerte de un fotógrafo durante un ritual de toma de ayahuasca en su casa en Valencia. Según los informes, Vidal había organizado la ceremonia, en la que el fotógrafo murió después de inhalar vapores de veneno de sapo.

El caso de la muerte del fotógrafo ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación y ha generado controversia en España y en el extranjero. Vidal ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del fotógrafo, pero ha sido acusado de homicidio imprudente y de delitos contra la salud pública por las autoridades españolas.

A pesar de los episodios controvertidos en su carrera, Nacho Vidal sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento para adultos y ha sido admirado por muchos por su habilidad como actor y director de películas para adultos. Su estilo apasionado y su dedicación a la industria han hecho de él una figura icónica en el mundo del cine para adultos.

Vidal, además, participó en Supervivientes. Allí fue uno de de los concursantes más competentes de todas las ediciones del reality, pero sufrió un percance de salud que hizo que nunca volviera a ser el mismo. Tal y como contó en una entrevista, Vidal trepó un árbol para coger un coco y al descender rápido se fracturó su herramienta de trabajo (el pene), suceso que provocó una lesión que dejaría su miembro con forma curvada.

Sin embargo, esto no produjo ningún tipo de impedimento para cumplir con sus actrices al regresar a España. De hecho, tal y como comenta Vidal, "ellas me dijeron que no me operara, que así les daba más placer", aseguró.