La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Adrián llegó a la hoguera de 'La isla de las tentaciones' más tranquilo que otras veces, aunque también con una extraña sensación de que iba a ver imágenes muy duras y a Naomi avanzando con Napoli. Antes de visionar nada, le confesó a Sandra Barneda que sería capaz de perdonarla un beso si luego se arrepiente: “El dejarte llevar y que yo le haya venido a la mente y le haya comido el arrepentimiento, como me ha pasado a mí, es lo que me haría perdonar ese beso”.

Pero por muy seguro que estuviera de que Naomi había cruzado los límites con Napoli (sobre todo porque suponía que ella ya había visto sus imágenes dejándose llevar con Keyla), no estaba preparado para lo que le esperaba.

En la primera tanda de imágenes, Adrián vio el beso de Napoli y Naomi, que se produjo al volver de la última hoguera, cuando ella había descubierto la infidelidad de su novio. Él no quería ni verlo.

Cuando la tablet paró, comentó lo que había visto con Sandra Barneda: estaba muy dolido, pero no quería pensar que Naomi se había dejado llevar por su culpa. “De verdad que me quiero tirar al mar, me siento ridículo y me siento un panoli. Porque yo he confiado en ella hasta el final y eso lleva velocidad de crucero”, aseguró, tras ver la segunda tanda de las imágenes.

Todavía había más imágenes para él y eran cada vez más duras. Más besos, acercamiento, roces… y hasta cama. Adrián no pudo soportarlo más y abandonó la hoguera, entre lágrimas y gritando: “Me piro, no quiero ver esto. Me piro a mi p*** casa, que le den por culo. Que asco, tío. Se ha olvidado de mí”.

Primero lloró en la playa, pero luego, totalmente descompuesto, se metió al mar. Sus compañeros no daban crédito a lo que estaba pasando. "¿Se ha metido al agua?", se preguntaba Álex.