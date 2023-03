Rafa Castaño aún no es millonario. El flamante ganador del bote más alto de la historia de "Pasapalabra" aún no tiene el dinero en su cuenta. Así lo ha asegurado él mismo en una entrevista reciente.

"Pasapalabra" es un programa de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones, Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

Rafa Castaño hizo historia en la televisión el pasado jueves. Fue entones cuando el sevillano logró hacerse con el bote más alto de la historia del programa, que ascendía a 2.272.000 euros. Pero, tal y como él mismo ha reconocido en un entrevista concedida a El Periódico, diario de Prensa Ibérica, grupo editor de LNE, ha reconocido que aún no ha recibido el importe del premio. "De momento no puedo comprar nada, porque no me han ingresado nada: lo harán dentro de unos meses. Pero sobre todo quiero vivir la vida con tranquilidad e invertirlo bien", afirmó el concursante, que abundó en el tema: "Es una oportunidad maravillosa para, si quiero trabajar, sea de lo que yo quiero y como quiero. Y si no, intetaré vivir de la renta y seguir aprendiendo. Se abren tantas opciones... Y cuando pase un poquito esa gran ola, pensar con la cabeza y no con el corazón".

Además, en la entrevista Rafa Castaño también aseguró que según acertó el Rosco, de una sentada, el primero en el que pensó fue en Orestes, su gran contrincante. "No dejaba de pensar en lo injusto que sería para él", afirmó.

Orestes y Rafa Castaño han sido