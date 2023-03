No nos escondemos: ya no sabemos cuántas veces hemos escuchado ‘RR’, el EP que Rosalía y Rauw Alejandro acaban de sacar en conjunto. ¿Cuál de las tres es tu canción favorita? Cada una representa un ‘mood’ diferente y nosotras no podríamos elegir, pero no cabe duda de que ‘Beso’, con su increíble videoclip y ese final con propuesta de matrimonio nos ha tocado el corazoncito. Claro que ahora el ‘hype’ por ambos artistas y la pareja ‘goals’ que hacen es, si cabe, más grande aún. Por eso el último post de la cantante con algunas instantáneas de este lanzamiento ha petado Instagram.

‘Beso’ ya se ha convertido en un himno, tanto que ambos lo han cantado en sus respectivos ‘shows’ por primavera vez este fin de semana y no había entre el público una sola persona que no se lo supiera. Y cuando pensábamos que no podríamos estar más enamoradas de ellos, publican un ‘dump’ de fotos inéditas de estos días y, además, con ‘lookazo’ de Rosalía incluido. Un estilismo para no pasar desapercibida La artista de Saoko ha aprovechado la buena acogida de estas canciones para agradecer a sus seguidores todo el apoyo. Lo ha hecho en Instagram, donde ha publicado varias imágenes no solo junto a su prometido, también de un look con el que ha confirmado cómo llevar con acierto el vestido lencero, tal y como puede verse en un carrusel que la catalana ha subido a Instagram. Rosalía ha demostrado en varias ocasiones que es una gran fan del slip dress que puso de moda Kate Moss y que esta temporada vuelve a ser tendencia. Pero la catalana apuesta por combinar el diseño de una forma muy original: con una camiseta debajo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) De esta manera, la de Sant Esteve Sesrovires opta por dar un nuevo aire a esta pieza siguiendo uno de los trucos de estilo noventeros que más se veía en el street style en esa época. La cantante combina el diseño satinado en color dorado con una camiseta de tul transparente. Una combinación que el pasado septiembre ya llevó en pleno Manhattan, donde captó todas las miradas con un vestido lencero negro satinado, con los tirantes anudados con lazos y una fina tira a modo de cinturón, y una camiseta de tul del mismo color. Un año antes, la artista ya había recurrido a esta mezcla de prendas para debutar en el programa Saturday Night Live. Para la ocasión lució un vestido lencero en color rosa empolvado, tirantes espagueti y abertura lateral en la falda que llevó con una camiseta transparente en el mismo tono.