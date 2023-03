El pasado jueves 16 de marzo Rafa Castaño se hizo con el bote histórico de ‘Pasapalabra’. Tan solo nueve programas después, el programa de Antena 3 ya empieza a regalar momentos en esta nueva etapa. Esta vez el protagonismo cae en Jorge Carmena quien, poco a poco, ha ido eliminando a cada rival que se le pasa por delante.

El concursante de origen madrileño volvió a despedirse de otros de sus rivales, esta vez Elena Valverde. Roberto Leal, presentador del concurso quiso saber qué opinaba de la que fue su contrincante y la nueva, cuyo nombre también es Elena. ‘’Tarde de despedidas de Elena, pero ha sido un placer vivir unos programas con ella, pero también de reencuentros porque con Ele coincidí en el casting’’ comenzaba a decir el concursante.

Tras estas palabras, Leal no daba crédito de lo relatado por lo que quiso saber que les unía. ‘’Hicimos una silla azul a cuatro. Son cosas que no se ven detrás de las cámaras’’, informaba a lo que el presentador no dudó en opinar al respecto. ''Ah, ¿sí?.Para que veas que hay que currarse el casting para luego tener la posibilidad y luego ganar la silla azul’’, concluía.

Nuevo Orestes

La nueva rival para Jorge Carmena no se lo ha puesto nada fácil. El madrileño contaba con 156 segundos para enfrentarse al rosco mientras que Elena tenía 119. En un momento todo apuntaba que el concursante tendría que sentarse en la silla azul pero su destreza le ha vuelto a proclamar ganador.

Un duo de 197 programas

En las redes sociales aún se puede apreciar la nostalgia de los espectadores hacia el duo histórico. Además del mayor bote, con cada programa Rafa y Orestes batían records: los ya exconcursantes compartieron plató durante un total de 197 días, la cifra más alta conseguida hasta el momento.

Orestes llegó al concurso en 2016, cuando este todavía pertenecía a Telecinco. De hecho, según informan algunos medios, habría grabado 10 episodios no emitidos como consecuencia del litigio con Atresmedia que le devolvió el formato al canal donde se emitió por primera vez en nuestro país: Antena 3. Además de por Pasapalabra, Orestes ha participado en títulos como El cazador (RTVE) o El Tirón (Telecinco). Tanto tiempo frente a las cámaras ha hecho que los espectadores le tengan un cariño especial, llegando incluso a afirmar que el burgalés "es demasiado bueno".

Por su parte, Rafa Castaño, el ganador de los 2.272.000 euros -aunque, tras impuestos, la cifra cambie considerablemente-, llegó al concurso en 2015. Con formación sobre periodismo, el sevillano apareció por primera vez frente a las cámaras en Canal Sur, aunque también ha sido concursante de uno de los programas más antiguos de la televisión española: Saber y Ganar.