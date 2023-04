El pasado mes de enero, Dani Alves fue acusado de una presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Una acusación que, además de mantener actualmente al futbolista en la cárcel y a la espera del juicio, ha supuesto el punto y final de su historia de amor con Joana Sanz.

Los últimos meses han sido de los más difíciles para la modelo tinerfeña, ya que además de hacer frente al ingreso en prisión de su expareja, también ha tenido que paliar con el duelo tras la muerte de su madre a quien dijo adiós a principios de año.

Durante todo este tiempo, Joana Sanz se ha refugiado en su trabajo. Sin embargo, a pesar de que ha querido mantener su realidad en privado, lo cierto es que no ha dejado de ser el centro de atención de los focos mediáticos, sobre todo tras conocerse que ella y el brasileño firmarán el divorcio próximamente.

Ante esto, la maniquí ha llegado a su límite y ha tomado una radical decisión. Este domingo, la aún esposa de Alves publicó en Instagram un contundente comunicado en el que anunciaba su retiro de las redes sociales, después de la continua exposición mediática en la que se ha visto envuelta.

El controvertido mensaje en Instagram

"Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si eso sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos", expresó Joana Sanz, dejando entrever su descontento.

Asimismo, la modelo tinerfeña dejó claro que la situación por la que ha estado pasando estos últimos meses le ha estado pasando factura en diferentes aspectos de su vida. "Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los fotos mediáticos", prosiguió exponiendo la expareja de Alves.

La joven de 29 años también aprovechó la ocasión para agradecer a sus fans todo el apoyo que ha recibido en estos difíciles momentos para ella. "Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión", fueron las últimas palabras escritas por la modelo.