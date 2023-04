Hacía mucho que no se sabía nada sobre Julián Muñoz, pero el exalcalde de Marbella ha vuelto a salir a la palestra en una entrevista para La Razón donde no se corta a la hora de hablar sobre la que fuera su pareja, Isabel Pantoja. "Es como comparar a Ana Rosa Quintana con la Virgen María", aseguraba Julián Muñoz. Unas declaraciones que no han gustado nada a la tonadillera.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Relaciones

Una de sus relaciones más sonadas, sin duda, fue la que mantuvo con Julián Muñoz cuando éste era alcalde de Marbella. La relación acabó como el rosario de la aurora y desde entonces pocas palabras se había intercambiado la pareja. Hasta ahora, La Razón publica una entrevista al exalcalde en la que le preguntan sobre su relación con la tonadillera y la participación de esta última en el Baile de la Rosa de Mónaco. "Los Grimaldi van a invitarla. No me lo creo. Esa familia no tiene ni puñetera idea de quién es Isabel Pantoja. No la conocen", afirma Julián Muñoz, asegurando que "es como comparar a Ana Rosa Quintana con la Virgen María. Venga, hombre".

Las palabras del exalcalde han tenido la reacción de la tonadillera. Desde Informalia aseguran, según fuentes cercanas a Isabel Pantoja, que "no entiende a cuento de qué se pronuncia Julián a estas alturas de la vida riéndose de ella. Ha dicho 'que me olvide y me dejé en paz para siempre'".