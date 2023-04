La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles. Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

Un destino familiar para la actriz

Ana Obregón ya ha comenzado a dar sus primeros paseos con la pequeña Ana Sandra y el programa ‘Viernes Deluxe’ pudo mostrar las primeras imágenes en movimiento de la actriz junto a su nieta por Marbella.

En ‘Socialité’ han querido ir un paso más allá y saber cuáles son los próximos pasos que dará Ana Obregón.

La actriz habría comentado a su entorno más cercano la intención de volver a España de manera inminente, en las próximas semanas, para veranear al sur de nuestro país. Eso sí, antes haría una parada en Madrid y la pequeña dormiría en la que era la habitación de Aless.

Según la información que maneja el programa, la actriz quiere ir al sur junto a su pequeña para aprovechar la llegada del verano y tirando de hemeroteca, el programa ha descubierto que Marbella podría ser el destino elegido, ya que es donde ella siempre ha viajado para desconectar.