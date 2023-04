Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El hombre es especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

Ginés Corregüela tiene una cosa muy clara: no está dispuesto a pasar hambre. Por ello, el superviviente no hace ascos a nada y no duda en llevarse a la boca cualquier criatura comestible que habite en los Cayos Cochinos. El 'Rey del bocadillo' no es nada escrupuloso, y lo ha dejado claro en 'Supervivientes 2023'.

Su situación sentimental

Mucho se ha hablado de la situación amorosa de Ginés Corregüela ya que a la relación con su mujer, Isabel Hurtado, se sumaron la que habría simultaneado con otra mujer durante diez años y su último affaire con Yaiza Martín. En directo en ‘Supervivientes’, Ginés aseguró que si su mujer le perdonara, se quedaría con ella, pero hay algo que desconocemos de la pareja…

Muchos no entendieron que Ginés pidiera una segunda oportunidad a su mujer, que ella pareciera pensárselo y que luego el concursante le declarara amor eterno a su actual novia, Yaiza, también en directo.

El acuerdo de Ginés Corregüela y su mujer

Según Kiko Matamoros, el matrimonio aún comparte (o compartía hasta ese momento) algo: “Tenían un acuerdo económico”. Según este trato, a través de sus representantes, Isabel podía “solicitar o pedir cualquier tipo de ayuda” que le fuera necesaria para sus hijas o el mantenimiento de su casa.

“Por tanto, existía por parte de Isabel cierto interés en no volar por los aires el concurso de Ginés porque, cuanto más facturara Ginés, mejor sería para sus hijas”, decía Kiko Matamoros en ‘Sálvame’.

Eso sí, Kiko dejaba claro que Isabel no ha sido ni permisiva ni conocedora de las infidelidades de su marido: “Le dice ‘ahí te quedas, es ella quien promueve la separación, él quien no se quiere separar y quien, habiendo firmado el convenio, insiste en retomar la relación”.