Después de hacerse público el sueldo de 15 presentadores externos de RTVE y el coste de 'La Promesa', ahora se han detallado las cifras del Benidorm Fest 2023. Para la edición de este año, que se cerró con la victoria de Blanca Paloma, la Corporación pública invirtió un total de 4.069.328 euros, lo que supone un incremento del 42% respecto a 2022. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el sueldo de sus tres presentadores.

Los datos, obtenidos y publicados por Público, reflejan una notable diferencia entre los cachés de los elegidos para conducir las tres galas: Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand. RTVE señala que en el presupuesto con la productora "constan las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde: presentadora 50.000,02€, presentadora 15.000,02€ y presentador 50.000,02€".

Aunque no aclara a quién pertenece cada una de esas cifras, el único hombre que presentó el certamen fue Rodrigo Vázquez, de forma que se habría embolsado 50.000 euros por sus tres noches al frente del programa. No obstante, en declaraciones al mencionado medio, el conductor de 'El cazador' asegura que "el dato está bastante alejado" de la realidad.

anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/to5UU5ARJ9 — InésHernand (@InesRisotas) 19 de abril de 2023

"Anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta",e scribía Hernand en un comentado tuit. Un mensaje que tuvo miles de respuestas por parte de los usuarios. Por lo que la presentadora tuvo que lanzar otro mensaje en la red social del pájaro azul.

Soy consciente de mi privilegio. Sin entrar en la cuantía, si veis mal el visibilizar una desigualdad laboral por igual desempeño de funciones en más de un 40% salarial, entonces el problema es más grande que el Benidorm Fest👍 — InésHernand (@InesRisotas) 20 de abril de 2023

"Soy consciente de mi privilegio. Sin entrar en la cuantía, si veis mal el visibilizar una desigualdad laboral por igual desempeño de funciones en más de un 40% salarial, entonces el problema es más grande que el Benidorm Fest", escribía. Como era de esperar, su publicación también recibió un gran número de respuestas. "Es que no es tal desigualdad sino un pique por diferencias entre cachés, porque otras mujeres participantes también cobraron más. Los festivales miden la contratación según caché, no “mismas funciones”. Se trata de contratos artísticos". "Soy cocinero de un bar de carretera pero no cobro lo mismo que David Muñoz. Mismas funciones no????". "Inés no vamos a manifestarnos para que cobres 50k y no 15k por una semana de curro me entiendes osea me la pela barbaro". "No cobras diferente por igual desempeño de funciones, cobras diferente por diferente cantidad de gente que atraes al evento". "si pensabas que ibas a cobrar lo mismo que Mónica Naranjo o alguien con una trayectoria de 15 años en televisión como es Rodrigo de verdad que entonces el problema es tuyo" , comentaban varios usuarios.