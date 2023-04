‘Nacho’ se ha convertido en una de las series más polémicas -a la par que sonadas- de las últimas semanas. Atresmedia ha apostado por relatar la vida del actor de cine para adultos Nacho Vidal y sus inicios en la industria a través de una primera temporada de ocho capítulos de una duración de 50 minutos cada uno. El primer episodio de la producción se estrenó el pasado domingo 5 de marzo y cuenta con el actor español Martiño Rivas como protagonista. María de Nati, Andrés Velencoso, la Terremoto de Alcorcón, Edu Soto y Miriam Giovanelli son algunos de los nombres que completan el reparto de esta serie que pretende retratar los inicios de esta forma de hacer cine durante los años 90 y sobre la que han llovido las críticas.

Rivas dio el salto a la televisión tras ocupar uno de los papeles protagonistas -Marcos- de la célebre serie de televisión ‘El Internado’. Después pasaría por otras producciones nacionales como ‘Las Chicas del Cable’, donde compartió rodaje con algunos de sus compañeros de El Internado, ‘Los Girasoles Ciegos’ o ‘Tres Bodas de Más’. El actor gallego ha estado presente en varias entrevistas durante la promoción de Nacho en las que ha hablado sobre la serie y cómo se ha sentido a la hora de afrontar este tipo de proyecto.

Esta vez el actor ha participado en el programa de Movistar + Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez. Allí, entre otras cuestiones, fue preguntado acerca de aquello que le tuviera fobia, pero que ha conseguido superar. Su respuesta dejó atónito al presentador y a los invitados, ya que nadie se lo esperó: “Hay una serie de ellas. Los microondas, por ejemplo, y las fotocopiadoras me daban miedo.”. Dani Martínez quiso saber más al respecto: “Osea, que tu entrabas a una casa y alguien le daba al microondas y tú al suelo. Nunca había escuchado esto”. “Me llevaba más tiempo de lo normal fotocopiar los libros. Tenía que apretar el botón, salir corriendo…”, bromeó Martiño Rivas. La cosa no se quedó ahí, ya que el actor también le tuvo miedo a volar: “Llevaba un San Pancracio y en el aeropuerto me decían: ¿Dónde vas, tío?’. Te das cuenta de lo absurdo.”.