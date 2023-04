La red social Twitter retiró este jueves las marcas de verificación azul a las cuentas que no están abonadas a Twitter Blue, una suscripción que cuesta 8 dólares al mes (7,29 euros), rompiendo así de manera definitiva la política empresarial anterior a Elon Musk, cuando Twitter daba esta verificación de forma gratuita a personas públicas. "Eliminaremos las marcas de verificación heredadas", había anunciado este miércoles en un tuit la cuenta Twitter Verified. De este modo, han perdido la estrella azul celebridades como Beyonce, Katy Perry o Rosalía, mientras que otros como Fernando Alonso aún la conservan. Pero, ¿cómo ha reaccionado los famosos al fin de la verificación en Twitter?

A partir de ahora, para tener la verificación habrá que ser usuarios de Twitter Blue que, entre otras ventajas, permite editar los tuits, publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus tuits. Sin embargo, solo el 0,2% de los usuarios de la red pagan por Twitter Blue: en marzo, Twitter Blue tuvo alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138% más que el mes anterior, según Similarweb.

Esta cantidad de abonos no produce ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en Twitter con la llegada del director ejecutivo de Tesla y XSpace. Las constantes polémicas y cambios bruscos de Musk durante su primer año en red han hecho que los anunciantes hayan huido en masa de la red social fundada en 2006, lo que provocó que los ingresos por publicidad cayeran recientemente hasta en un 75 %, según The Washington Post.

Muchos usuarios y medios de comunicación han dicho que no planean pagar la tarifa de 8 dólares por mes por empleado y 1.000 dólares por mes para las marcas de verificación de sus organizaciones -esta última de color amarillo-. Como es el caso de The New York Times o de la actriz Halle Berry, quien anunció que se unirá a los "no verificados". ¿Y cómo han reaccionado las celebridades a esta situación? Pues tomándoselo un poco a risa. Así lo ha hecho Roberto Leal, presentador de Pasapalabra, que publicó el tweet: "Verificado el que tenía aquí colgado".

Verificado el que tenía aquí colgado. — Roberto Leal (@RobertoLealG) 20 de abril de 2023

Una fórmula parecida utilizó el actor Carlos Bardem: "Verificado el que tengo aquí colgado".

Verificado el que tengo aquí colgado. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 21 de abril de 2023

Por su parte, el actor y director Santiago Segura fue un poco más reflexivo con lo ocurrido y aprovecha incluso para hacerse publicidad: "Me acabo de percatar de que Elon me ha quitado la mierdecita azul esa que tanto me costo conseguir, el 'verificado'. O sea que igual ya yo, no soy yo Ahora puedo ser una cuenta falsa. Menos mal que me conocéis, una cuenta falsa no daría la brasa con el tráiler de mi próxima peli".

Me acabo de percatar de que Elon me ha quitado la mierdecita azul esa que tanto me costo conseguir, el “verificado”.

O sea que igual ya yo, no soy yo

Ahora puedo ser una cuenta falsa.

Menos mal que me conoceis, una cuenta falsa no daria la brasa con el trailer de mi próxima peli — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 20 de abril de 2023

El streamer Ibai Llanos da cuenta de lo que significa el fin de la verificación: "No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad".

No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad. — Ibai (@IbaiLlanos) 20 de abril de 2023

Y nuestro compañero, el periodista Josep Prederol, aplaude la medida: "Ya no me sale el verificado. Mejor. Así somos todos iguales".

Ya no me sale el verificado. Mejor. Así somos todos iguales 👍👍 — Josep Pedrerol (@jpedrerol) 20 de abril de 2023

Sea como fuere, el debate está abierto.