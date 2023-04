Bombazo en el mundo rosa. Marta Riesco ha anunciado su ruptura con Antonio David. Así lo ha anunciado a través de sus stories de Instagram. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David flores ha terminado esta noche. @rotrece espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía la reportera. "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el pero momento de mi vida".

Una noticia que sorprende a todos sus seguidores y al mundo rosa en general, dado a que se trataba de una pareja que hasta hace escasos días presumía de una unión "indestructible", tal y como repetían en multitud de ocasiones. Además, llama la atención que Riesco señale directamente a Rocío Flores, hija de Antonio David.

La noticia llega en un momento complicado para la reportea, que hace unos día fue despedida de su puesto de trabajo. Marta Riesco fue despedida de Fiesta en Telecinco, tal y como ella explicó a través de sus redes sociales. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros. La reportera, no obstante, ha comunicado una triste noticia a sus seguidores y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Marta Riesco ha recibido un "despido disciplinario". Esto es lo que ha escrito:

COMUNICADO A 24 DE MARZO DE 2023

Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social.

- Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer.

Pero, ¿y qué ha dicho Rocío Flores? Es una de las respuestas más esperadas, pero de momento, la hija de Antonio David solo ha publicado stories en la peluquería y dedicándose a su labor de influencer, promocionando diferentes arcas. Además, esta mañana ha subido otra imagen desayunando en el tren.

Ahora, todo el mundo está expectante de la aparición de Riesco o, al menos, de que aclare qué ha pasado en su relación. Por el momento, la periodista e influencer continúa alimentando su Instagram con patrocinios y otros post. "Enamorada de esta forma de regalar a una persona especial. En este caso gracias q @regalaenriqueta voy a hacer un súper regalazo a mi mami por el día de la madre. Son cestas que puedes personalizar o puedes comprar la que está hecha o hacerla tu mismo y añadir la cajita al final, con una dedicatoria para la persona a la que va destinado el regalo. • Lo más importante es que las personas que trabajan ahí pertenecen a un centro especial de empleo y que el equipo lo forman personas con discapacidad, el negocio desde la persona que selecciona el producto la persona que hace la caja que escribe tu nota y prepara el envió, somos personas con discapacidad. Pertenecemos al grupo ILUNION, que pertenece a Grupo social ONCE, y nuestro propósito es CONSTRUIR un mundo mejor con todos incluidos", ha publicado.

Un post que, como no podía ser de otra manera, se ha llenado de múltiples comentarios de sus followers. "Ahora se inteligente, no hables más de él y retoma tu carrera profesional, te va a costar , pero no te rindas". "Ahora si puedes se feliz te a quitado un peso muy grande tú no te mereces es vividor a tu lado ahora sera una gran persona de la comunicación y gran periodista Enhorabuena Guapísima". "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

Son muchos los que también han puesto la mirada en Olga Moreno, la mujer a la que Antonio David le puso los cuernos con Marta Riesco. La andaluza disfruta de su ida junto a su pareja, Agustín Etienne, tal y como publica a través de su perfil oficial de Instagram. Y, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura del padre de su hija Lola con la reportera.